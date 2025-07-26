Участки главного обводного канала на Автозаводе очистят Общество

Фото: архив администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде продолжается расчистка участков Автозаводского обводного канала. Работы проводят поэтапно, чтобы не допустить подтоплений и сохранить нормальную работу инженерной инфраструктуры.

Как сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на департамент благоустройства города, на балансе муниципалитета находится 12 водоотводных каналов общей протяженностью более 31 километра, расположенных в Автозаводском, Канавинском и Ленинском районах. Они служат для отвода дождевой, талой и грунтовой воды.

Обслуживанием занимается МКУ "Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода". Подрядчики регулярно убирают мусор, в том числе крупногабаритный, скашивают заросли, вырубают кустарники и очищают русла от сухих деревьев.

Одним из участков, где уже прошли работы, стал отрезок канала между проспектами Кирова и Ильича. Осенью 2024 года здесь очистили 360 метров русла от донных отложений. Работы велись вдоль гаражного массива и рядом с канализационной насосной станцией.

Также была проведена прочистка коллектора, по которому вода из канала протекает между проспектами Ильича и Молодежный. Эти мероприятия стали частью многоэтапного плана, завершить который планируется к августу 2025 года.

В ближайшее время специалисты приступят к очистке донных отложений главного обводного канала в районе Южного бульвара, недалеко от жилого комплекса "Юг".

Напомним, в 2019 году Автозаводский канал очистили впервые за 30 лет. До проведения работ наблюдались постоянные подтопления подвалов домов и затопление основных центральных магистралей района.