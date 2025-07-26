Объемы растут, доходы падают: итоги работы нижегородских птицефабрик за полгода

Пять действующих птицефабрик в Нижегородской области за первое полугодие 2025 года произвели 576,7 млн куриных яиц. Это на 5% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минсельхозе.
На долю этих предприятий пришлось 91,4% от общего объема производства яиц в регионе, который составил 631,1 млн штук.
Поголовье кур яичного направления в хозяйствах области достигло 4,9 миллиона голов. Это на 1,8% больше, чем в 2024 году.
Регион сохраняет высокий уровень самообеспеченности яйцом. В 2024 году он составил 134,8%, а за последние четыре года вырос более чем на 6%.
При этом, как и по всей стране, в области отмечается снижение отпускных цен на яйца. Это повлияло и на доходность бизнеса. Рентабельность производства снизилась. Однако, как уточнили в министерстве, до конца года ожидается стабилизация цен и постепенное восстановление прибыльности.
Ранее сообщалось, что Бастрыкину доложат о задержке зарплаты на Линдовской птицефабрике.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+