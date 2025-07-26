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Экономика

Объемы растут, доходы падают: итоги работы нижегородских птицефабрик за полгода

28 июля 2025 13:55  [79] Экономика
Объемы растут, доходы падают: итоги работы нижегородских птицефабрик за полгода

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Пять действующих птицефабрик в Нижегородской области за первое полугодие 2025 года произвели 576,7 млн куриных яиц. Это на 5% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минсельхозе.

На долю этих предприятий пришлось 91,4% от общего объема производства яиц в регионе, который составил 631,1 млн штук.

Поголовье кур яичного направления в хозяйствах области достигло 4,9 миллиона голов. Это на 1,8% больше, чем в 2024 году.

Регион сохраняет высокий уровень самообеспеченности яйцом. В 2024 году он составил 134,8%, а за последние четыре года вырос более чем на 6%.

При этом, как и по всей стране, в области отмечается снижение отпускных цен на яйца. Это повлияло и на доходность бизнеса. Рентабельность производства снизилась. Однако, как уточнили в министерстве, до конца года ожидается стабилизация цен и постепенное восстановление прибыльности.

Ранее сообщалось, что Бастрыкину доложат о задержке зарплаты на Линдовской птицефабрике.

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Теги:
Производство Птицы Сельское хозяйство
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