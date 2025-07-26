ФОК на Родионова в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В Нижнем Новгороде продолжается подготовка к возведению физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Родионова. На данный момент получено разрешение на строительство, и ведётся работа по заключению договора с генеральным подрядчиком. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве спорта.

Стройку планируется начать в 2025 году. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения.

Как следует из заключения государственной экспертизы, стоимость строительства составит 1,2 млрд рублей. Финансирование осуществляется из федерального и областного бюджетов, а также за счёт средств инвестора-концессионера.

Для контроля состояния участка представители концессионера регулярно выезжают на место будущей стройки. Во время последнего осмотра на площадке был обнаружен бытовой мусор — несколько мешков, которые в ближайшее время будут вывезены силами концессионера.

С началом строительных работ на объекте будет организована охрана.

Параллельно в городе продолжается строительство ещё одного физкультурно-оздоровительного комплекса — на проспекте Кораблестроителей в Сормове. Как отметили в нижегородском минспорта, готовность этого объекта на сегодняшний день составляет 20%.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде планируют построить еще один спорткомплекс.