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Спорт

Центр бокса в Городце решили открыть 27 августа

26 июня 2025 18:28  [75] Спорт
Центр бокса в Городце решили открыть 27 августа

Фото: Андрей Гоголев/VК

Открытие центра бокса в Городце решили приурочить к Международному дню бокса, который отмечается 27 августа. Об этом сообщил инициатор проекта, чемпион мира по боксу и руководитель регионального госпредприятия "Лидеры спорта" Андрей Гоголев.

Новый спортивный объект расположен рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом "Александр Невский", на выезде из города в сторону Нижнего Новгорода.

По информации на середину июня, основные строительные работы были завершены. Внутренние помещения центра уже начали обустраивать мебелью и специализированным спортивным оборудованием.

По словам Гоголева, в настоящее время устраняются незначительные строительные недочеты и начинается благоустройство прилегающей территории, включая озеленение.

Напомним, что торжественное открытие центра бокса в Городце неоднократно переносили. Сначала говорили, что объект откроется в апреле, затем сроки передвинулись на День России 12 июня, а потом на конец июня. Последней датой открытия спортивного объекта называлось 10 сентября 2025 года.

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Теги:
Бокс Городец Спорт
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