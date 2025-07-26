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Происшествия

Авария на бумкомбинате в Балахне оставила микрорайон без холодной воды

28 июля 2025 13:13  [113] Происшествия
Авария на бумкомбинате в Балахне оставила микрорайон без холодной воды

Фото: Александр Воложанин

Жители микрорайона Правдинск в Балахне временно остались без холодного водоснабжения утром 28 июля. Причиной отключения стала авария на трубопроводе диаметром 500 миллиметров, проходящем по территории бумкомбината "Волга".

Как сообщили в АО НОКК, отключение началось в 9:30. Подача воды была приостановлена только в Правдинске. В связи с этим жителям рекомендовали заранее сделать запасы воды.

Аварийные службы оперативно приступили к устранению повреждения. Уже в 12:20 холодное водоснабжение в микрорайоне было полностью восстановлено.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске коммунальщики устраняли провал на дороге, который произошел из-за повышения давления на сетях.

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Теги:
Авария Балахна водопровод
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