Нижегородцев пригласили на оплачиваемые курсы водителей трамвая Экономика

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде снова открыли набор на бесплатные курсы водителей трамвая. Обучение стартует 1 сентября и продлится до конца декабря. Об этом сообщили в ООО "Экологические проекты".

Занятия будут проходить на базе учебного центра предприятия, которая находится на территории трамвайного депо №3 на проспекте Молодежный, 29А.

Учиться предстоит четыре месяца. Теорию будут преподавать по будням с 8 утра до 3 часов дня. Практику предстоит отрабатывать прямо на закрытых площадках депо под присмотром опытных наставников.

В учебных аудиториях есть все необходимое: тренажеры, макеты, наглядные материалы и мультимедийное оборудование. С их помощью будущие водители узнают о назначении и принципах работы узлов и агрегатов подвижного состава.

Обучение полностью оплачивается организацией. Чтобы попасть на обучение, нужно обратиться в то депо, где планируете работать. После короткого собеседования кандидата направят в учебный центр.

Во время учебы слушателям выплачивают стипендию в размере МРОТ. Сейчас это 22 440 рублей в месяц.

После экзаменов выпускник получает квалификацию водителя трамвая 3-го класса. Сначала его ждет стажировка на городских маршрутах вместе с инструктором.

Сотрудникам предприятия гарантированы социальный пакет, добровольное медицинское страхование, ежегодная индексация зарплаты, льготный проезд в муниципальном транспорте, а также участие в профсоюзной жизни и корпоративных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что частичные ограничения движения транспорта ввели на улице Ошарской с 25 июля.