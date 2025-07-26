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Экономика

Стоимость литра бензина выросла до 60,6 рубля в Нижегородской области

28 июля 2025 14:10  [45] Экономика
Стоимость литра бензина выросла до 60,6 рубля в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Росстат зафиксировал повышение цен на автомобильный бензин в 77 субъектах РФ с 15 по 21 июля 2025 года. В Нижегородской области цена на бензин также выросла. В частности, литр бензина марки АИ-92 стоил 57,49 рубля, АИ-95 — 62,20 рубля, а АИ-98 и выше — 83,94 рубля. Дизельное топливо продавалось по цене 68,29 рубля за литр.

Средняя стоимость литра бензина в регионе составила 60,56 рубля, что стало самым высоким показателем среди всех субъектов Приволжского федерального округа.

В целом по стране средняя цена литра бензина на 21 июля достигла 60,86 рубля.

В рейтинге РИА Новости, обнародованном утром 28 июля, Россия заняла 15-е место по доступности топлива в Европе. На среднюю российскую зарплату можно приобрести 1360 литров бензина марки АИ-95. Лидером рейтинга стал Люксембург, а замкнула список Молдавия, где месячного дохода хватает лишь на 546 литров топлива — почти в пять раз меньше, чем в Люксембурге, и в два с половиной раза меньше, чем в России.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область занимает 39-е место среди российских регионов по доступности бензина. 

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Теги:
Автомобили Бензин Цены
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