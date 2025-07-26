Уголовное дело завели на организатора майнинг-фермы в нижегородском СНТ

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Прокуратура Приокского района Нижнего Новгорода выявила факт незаконной деятельности по добыче криптовалюты на территории садового товарищества "Колос". Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В нежилом помещении, расположенном в пределах СНТ, местный житель установил оборудование для майнинга криптовалют. При этом он не оформил соответствующие договоры на потребление электроэнергии, что привело к безучетному использованию ресурсов.
Сумма ущерба, нанесенного энергоснабжающей организации, превысила 2 млн рублей. Прокуратура передала материалы проверки в следственные органы для правовой оценки действий нарушителя.
По итогам рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием без признаков хищения, совершенном в крупном размере.
Работа нелегальной майнинговой фермы была прекращена. Расследование уголовного дела продолжается под контролем прокуратуры района.
Ранее сообщалось, что два нижегородца лишились 9 млн рублей, пытаясь инвестировать в криптовалюту.
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