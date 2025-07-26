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Общество

Новое здание поликлиники №38 построят в Нижнем Новгороде за 1 млрд рублей

28 июля 2025 17:15  [44] Общество
Новое здание поликлиники №38 построят в Нижнем Новгороде за 1 млрд рублей

Фото: Александр Воложанин

В центре Нижнего Новгорода планируют построить новое здание для поликлиники №38. Реализация проекта запланирована на 2027-2029 годы. Об этом пишет "Коммерстант-Приволжье".

Сейчас поликлиника размещается в историческом здании на улице Ильинской, 78. Оно не соответствует современным требованиям, так как рассчитано всего на 86 посещений в смену и не приспособлено для приема маломобильных пациентов.

Новое здание позволит увеличить пропускную способность до 300 посещений за смену. Строительство включено в региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанную до 2030 года.

Предварительная стоимость проекта составляет 1,06 млрд рублей. Из этой суммы 986 млн рублей региональные власти рассчитывают получить из федерального бюджета. Утверждение программы, в которую должен войти объект, ожидается в июле 2025 года.

После подтверждения финансирования регион за свой счет привлечет проектную организацию. Завершить проектирование планируется в 2026 году.

Сейчас ведется подбор подходящего участка. Предварительно рассматривается территория площадью 5 тыс. кв. м в границах улиц Малой Ямской, Ильинской, Маслякова, Большие Овраги, Малой Покровской и Обозной.

Ранее сообщалось, что на капремонт Нижегородского областного наркологического диспансера выделили более 10 млн рублей. 

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Теги:
больницы Медицина и здоровье Строительство
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