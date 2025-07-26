В Нижегородской области установили 80 станций для контроля за вонью Общество

Фото: минэкологии Нижегородской области

В Нижегородской области появилось 80 новых автоматических станций, которые круглосуточно следят за качеством воздуха. На закупку оборудования были выделены средства из областного бюджета, сообщили в региональном министерстве экологии.

Часть этих мобильных установок уже работает в разных городах и поселках области. Среди них — Нижний Новгород, Кстово, Выкса, Арзамас, Ардатов, Балахна, Володарск, Городец, Лысково, Павлово и Пильна.

Сейчас станции проходят тестирование, а специалисты определяют, где их лучше всего разместить на постоянной основе.

Эти малогабаритные устройства работают полностью в автоматическом режиме. Они непрерывно фиксируют уровень загрязняющих веществ в воздухе, а также измеряют скорость, направление ветра, температуру, влажность и атмосферное давление.

Кроме мобильных станций, в семи крупных городах региона уже установлены восемь стационарных постов. Они позволяют отслеживать качество воздуха сразу по 17 различным параметрам.

Вся информация, которую собирают станции, поступает в ГБУ НО "Экология региона". Там специалисты анализируют данные и следят за общей экологической обстановкой в области.

Ранее сообщалось, что мобильные экологические бригады, которые реагируют на сообщения о неприятных запахах и анализируют пробы воздуха, заработали в Нижнем Новгороде.