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Общество

"Черных" ассенизаторов будут ловить по ночам в Нижнем Новгороде

25 июля 2025 18:23  [40] Общество
Черных ассенизаторов будут ловить по ночам в Нижнем Новгороде

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде продолжается борьба с незаконными сливами жидких бытовых отходов. Очередной рейд прошел в Канавинском, Ленинском и Советском районах. На этот раз инспекторы не только выявили нарушителей, но и решили усилить контроль. Теперь проверки будут проходить и ночью.

Как рассказал первый замдиректора департамента благоустройства Алексей Краснов, адреса для рейдов формируются на основе жалоб от жителей. По его словам, жалобы на неприятный запах в городе часто связаны именно с деятельностью так называемых "черных" ассенизаторов. Они сливают отходы в неположенных местах, загрязняя воду и воздух.

В Советском районе, на улице Артельной, инспекторы застали нарушителя на месте. Водитель попытался скрыться, но сотрудники проследили за ним до официальной станции слива на улице Красных Партизан. Там машину задержали, составили протокол, а саму технику отправили на штрафстоянку.

Еще один случай зафиксировали на улице Ошарской. Там водитель ассенизаторской машины слил отходы прямо в ливневку у моста через реку Старка и уехал, проигнорировав инспектора. Сейчас материалы переданы в полицию, нарушителя ищут.

В Канавинском и Ленинском районах рейды тоже прошли, но без нарушений. Все машины, попавшие в поле зрения инспекторов, направились на официальные пункты приема.

Алексей Краснов отметил, что за последнее время стало заметно больше машин, приезжающих на легальные станции слива. Например, на улице Зеленодольской, где раньше регулярно происходили незаконные сбросы, ситуация улучшилась.

Тем не менее, расслабляться рано. Как подчеркнули в мэрии, проверки будут продолжаться, особенно если поступают новые жалобы от жителей. Более того, теперь рейды будут проходить не только утром, как раньше, но и ночью, ведь именно в темное время суток чаще всего фиксируются неприятные запахи и незаконные сливы.

Ранее сообщалось, что мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь.

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Теги:
Вонь Канализация Экология
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