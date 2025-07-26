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Общество

"Мокрый барьер" установили на Нижегородской станции аэрации

28 июля 2025 17:46  [85] Общество
Мокрый барьер установили на Нижегородской станции аэрации

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

На территории Нижегородской станции аэрации завершен монтаж системы "мокрый барьер", предназначенной для нейтрализации неприятных запахов. Работы выполнила подрядная организация в рамках масштабной реконструкции объекта, первый этап которой готов на 97%. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Установленная система — отечественная разработка. Подобные технологии уже применяются в Новосибирске, на предприятиях агропромышленного комплекса и на объектах по утилизации твёрдых коммунальных отходов.

Суть работы "мокрого барьера" заключается в распылении в воздухе специального водного раствора. Он содержит смесь эфирных масел и натуральных органических соединений, полученных из растений. Состав безопасен как для человека, так и для окружающей среды.

Станция работает автоматически. Модуль включает ёмкости для воды и раствора, насосы, щит управления и метеостанцию. Как только фиксируется направление ветра, способное унести запахи за пределы объекта, система запускается и подаёт раствор в форсунки.

Форсунки установлены на высоте около 10 метров, с интервалом в четыре метра. Они объединены в магистраль длиной 600 метров, проходящую вокруг аэротенков и вторичных отстойников.

Сейчас система находится в режиме пусконаладки. Специалисты станции, а также IT-персонал уже прошли обучение по её эксплуатации под руководством представителей подрядчика.

Ранее сообщалось, что власти усилили борьбу с неприятными запахами в Нижнем Новгороде после жалоб горожан.

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Теги:
Вонь Жалобы Экология
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