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Общество

У маньчжурского ореха в центре Нижнего Новгорода появилась охранная зона

28 июля 2025 14:26  [115] Общество
У маньчжурского ореха в центре Нижнего Новгорода появилась охранная зона

Фото: "Яндекс Карты"

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижнем Новгороде официально установлена охранная зона вокруг памятника природы регионального значения — дерева маньчжурского ореха, произрастающего у дома №32 на улице Белинского. Соответствующий указ подписал губернатор Нижегородской области.

Охранная зона площадью 450 кв. метров создана для защиты дерева от негативного антропогенного воздействия и сохранения прилегающих территорий. Её границы будут обозначены специальными предупредительными аншлагами и информационными знаками. Работы по установке знаков поручены региональному надзорному учреждению.

В пределах охранной зоны запрещены любые действия, способные повредить памятник природы. В частности, нельзя строить здания, прокладывать новые инженерные сети, разводить костры, поджигать траву, загрязнять территорию, сокращать площадь озеленения и парковать автомобили вне специально отведённых мест. Также под запретом — любые виды хозяйственной деятельности, мешающие сохранению дерева.

В то же время допускается проведение ремонтных работ на уже существующих коммуникациях при согласовании с профильным органом, реконструкция с положительным заключением экспертизы, научные исследования и иная деятельность, не наносящая вреда дереву.

История этого дерева уходит в середину XX века. Орех был посажен в 1950 году жителями дома №10а по улице Новой, которого сейчас уже не существует. В 1984 году дерево было признано памятником природы регионального значения. Тогда адрес его расположения указывался как улица Новая, 10а. В 2020 году постановлением правительства Нижегородской области статус был подтверждён с уточнением адреса — улица Белинского, 32. Площадь памятника составляет 153,84 кв. м. Из двух орехов, ранее росших на этом месте, сохранился только один — второй был вырублен незаконно в 2008 году.

В паспорте объекта отмечается, что сегодня дерево представляет собой мощный экземпляр высотой не менее 25 метров и диаметром ствола около 70 см. Его крона высоко поднята, листья крупные, непарноперистые, кора — с характерным серым рисунком. Ствол раздваивается на высоте 2,2 метра. Несмотря на возраст, дерево продолжает плодоносить.

Состояние ореха оценивается как удовлетворительное, однако специалисты отмечают признаки ослабления жизнеспособности: слабоажурная крона, замедленный прирост, наличие сухих ветвей, повреждения ствола и ветвей, а также природные дефекты — кривизна и многоствольность.

Маньчжурский орех — редкое для Нижнего Новгорода дерево. Его можно встретить только на Белинке и возле дома на углу улиц Ошарской и Невзоровых.

Ранее сообщалось, что старейший дуб Нижнего Новгорода, которому насчитывается 300 лет, признали безопасным после обследования. Всего же на территории города в настоящее время зарегистрировано 14 деревьев, имеющих статус памятников природы регионального значения.

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Теги:
Деревья Памятники природы Экология
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