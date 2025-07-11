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Общество

Марк Эйдельштейн прыгнул с парашютом с 4000 метров

11 июля 2025 18:36  [102] Общество
Марк Эйдельштейн прыгнул с парашютом с 4000 метров

Фото: телеграм-канал Марка Эйдельштейна

23-летний нижегородский актер Марк Эйдельштейн после свалившейся на него мировой славы успевает не только работать. 

Еще пару дней назад Марк был в Париже на Неделе высокой моды (0+), а уже сегодня он прыгает с парашютом с высоты 4000 метров. 

"Теперь, когда спросят, где лучшее место на земле - буду отвечать 4000 метров над Окой где-то в районе Коломны. Точные координаты не знаю, ну там не ошибётесь: вверх, направо и вниз до упора", - написал актер в своем личном телеграм-канале.

Эйдельштейн находит время на отдых даже несмотря на свою плотную занятость: у актера много съемок, рекламных контрактов и поездок по миру.

В марте он подписал контракт с американским агентством талантов William Morris Endeavor, а совсем недавно стало известно, что Марк утвержден на главную роль во втором сезоне сериала "Мистер и миссис Смит" (18+).

Напомним, широкую известность за рубежом Эйдельштейн получил благодарю фильму "Анора" (18+), который забрал пять наград “Оскар” на 97-й церемонии вручения премии.

Ранее сообщалось, что актер вошел в лонг-лист престижного рейтинга Forbes как один из самых перспективных россиян младше 30 лет.

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Теги:
знаменитости Кинематограф Марк Эйдельштейн
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