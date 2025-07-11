Марк Эйдельштейн прыгнул с парашютом с 4000 метров

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23-летний нижегородский актер Марк Эйдельштейн после свалившейся на него мировой славы успевает не только работать.
Еще пару дней назад Марк был в Париже на Неделе высокой моды (0+), а уже сегодня он прыгает с парашютом с высоты 4000 метров.
"Теперь, когда спросят, где лучшее место на земле - буду отвечать 4000 метров над Окой где-то в районе Коломны. Точные координаты не знаю, ну там не ошибётесь: вверх, направо и вниз до упора", - написал актер в своем личном телеграм-канале.
Эйдельштейн находит время на отдых даже несмотря на свою плотную занятость: у актера много съемок, рекламных контрактов и поездок по миру.
В марте он подписал контракт с американским агентством талантов William Morris Endeavor, а совсем недавно стало известно, что Марк утвержден на главную роль во втором сезоне сериала "Мистер и миссис Смит" (18+).
Напомним, широкую известность за рубежом Эйдельштейн получил благодарю фильму "Анора" (18+), который забрал пять наград “Оскар” на 97-й церемонии вручения премии.
Ранее сообщалось, что актер вошел в лонг-лист престижного рейтинга Forbes как один из самых перспективных россиян младше 30 лет.
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