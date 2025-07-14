Победителей IX кинофестиваля "Горький fest" назвали в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

IX фестиваль нового российского кино "Горький fest" (18+), который ежегодно проходит в Нижнем Новгороде, подошел к концу. 16 июля на церемонии закрытия были объявлены победители конкурсной программы, а также лауреаты специальных номинаций, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Напомним, конкурсная программа состояла из 19 полнометражных, короткометражных игровых и документальных фильмов.

В состав жюри 2025 года вошли режиссер Алексей Герман-младший ("Воздух", 18+, "Довлатов", 18+), сценарист Дарья Грацевич ("Холоп", 18+, "Холоп 2", 12+), продюсер Александр Плотников ("Вы все меня бесите", 18+, "Павел. Первый и последний", 18+), композитор Артем Васильев ("Чемпион мира", 18+, "Экипаж", 6+), кинокритик Егор Москвитин и актриса Ольга Сутулова ("Цикады", 18+, "Алиби", 18+).

Церемония награждения началась с вручения специального приза за вклад в развитие отечественного кинематографа. Президент фестиваля, народный артист РФ Михаил Пореченков и генеральный продюсер фестиваля, режиссер Оксана Михеева вручили награду сценаристу Андрею Золотареву ("Слово пацана", 18+, "Лед", 12+).

Затем был объявлен специальный приз от Международного общества "Рыбаки и Охотники". За смелость и оригинальность в киноискусстве награду получил фильм "Теплая жизнь" (12+) режиссёра Никиты Журавлёва. Также создатели фильма получили вознаграждение в размере 1 миллиона рублей. Его вручили генеральный директор общества Александр Бондар и член высшего совета Денис Казанский.

Приз зрительских симпатий "Люди выбирают" достался фильму "Спасибо. Хорошего вечера!" (16+) Константина Денискина.

Награждение в основных номинациях началось с лучшего музыкального решения фильма, где приз вручил композитор Артём Васильев. Награду получил фильм "Конец концов" (18+) Антона Бильжо и Альфии Хабибуллиной.

В номинации "Лучшее изобразительное решение" победу одержала картина "Обрыв" (16+) Семена Грицая.

Сценарист Дарья Грацевич объявила победителя в категории "Лучшая драматургия". Победителем стал фильм Валерия Переверзева "Тени Москвы" (16+).

Актриса Ольга Сутулова вручила награду за лучшую актерскую работу. Победителем стал Олег Выходов за роль в фильме "Забор" (16+) режиссёра Льва Евлампиева.

В номинации "Лучшая режиссёрская работа" победу одержала картина "Хрупкое" (12+) Максима Аньшина.

Дипломом жюри эксперты отметили фильм "Реальность не нужна. Восточно-сибирский панк" (18+) режиссёра Павла Скоробогатова.

Главный приз IX фестиваля "Горький fest" единогласно был присужден фильму "Колхандра" (0+) режиссера Кирилла Верхозина. В центре сюжета 12-летняя девочка Аглае, которая в деревне снимает свой собственный фильм по своему роману о выдуманной стране Колхандра.

"Я хочу засвидетельствовать, что вот эта атмосфера, огромная жажда творчества, какая-то самоотверженность в искусстве, детское упорство запечатлены в фильме блистательно, очень профессионально и очень трогательно", - отметила Дарья Грацевич, объявляя победителя.

Кирилл Верхозин признался, что это его первый большой фестиваль, и рассказал, с какими внутренними терзаниями столкнулся во время съемок.

"Прошлым летом, когда я поехал в эту деревню, я занял денег у своего брата. Максим, спасибо. И когда я там жил, вместе с моими героями, я каждый день просыпался, и мне маленький человек внутри говорил "Кирилл, ну ты какой ерундой занимаешься? Зачем ты вообще здесь ходишь по деревне за детьми? Это бессмысленно, надо идти снимать нормальный фильм, зарабатывать деньги. Зачем тебе это нужно?" Но я каждый день все равно просыпался и шел снимать. Я смотрел на Аглаю (главная героиня фильма - прим. ред.), как она снимает свой фильм, и понимал, что должен быть, как она - топить и биться в эту стену. Поэтому я бился и снимал", - поделился победитель.

Режиссер поблагодарил своих близких, наставников и коллег. По его словам, у него были моменты отчаяния из-за этого фильма, так как он получил много отказов от других фестивалей и продюсеров.

"Я хочу пожелать всем продолжать биться, потому что однажды маленькая там трещинка всё-таки появится", - закончил свою речь Верхозин.

Ранее сообщалось, что корреспондент НИА "Нижний Новгород" побывала на закрытии кинофестиваля и узнала, кто из знаменитостей приехал в Нижний Новгород.