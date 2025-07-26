Пьяный мужчина угнал трактор и въехал в сарай в Нижегородской области Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Шатковском районе пьяный парень из Свердловской области угнал чужой трактор и устроил ДТП, за что теперь рискует попасть под суд. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Из-за пропажи трактора "Беларус-82.1" в полицию обратился житель села Архангельское. На место сразу выехал экипаж ДПС.

Трактор нашли на улице Механизаторов. Водитель не справился с управлением и врезался в сарай.

За рулем оказался 21-летний безработный. Он признался, что был пьян, увидел трактор с ключами и решил прокатиться. Прав у него при этом не было.

Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении транспортным средством.

Кроме того, на угонщика составили протокол за пьяную езду. Пока он находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что 78 случаев угона транспортных средств зафиксировали с начала 2025 года.