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Происшествия

Пьяный мужчина угнал трактор и въехал в сарай в Нижегородской области

29 июля 2025 10:34  [114] Происшествия
Пьяный мужчина угнал трактор и въехал в сарай в Нижегородской области

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Шатковском районе пьяный парень из Свердловской области угнал чужой трактор и устроил ДТП, за что теперь рискует попасть под суд. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Из-за пропажи трактора "Беларус-82.1" в полицию обратился житель села Архангельское. На место сразу выехал экипаж ДПС.

Трактор нашли на улице Механизаторов. Водитель не справился с управлением и врезался в сарай.

За рулем оказался 21-летний безработный. Он признался, что был пьян, увидел трактор с ключами и решил прокатиться. Прав у него при этом не было.

Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении транспортным средством.

Кроме того, на угонщика составили протокол за пьяную езду. Пока он находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что 78 случаев угона транспортных средств зафиксировали с начала 2025 года.

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Теги:
ДТП Угон Шатковский район
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