Пьяный мужчина угнал трактор и въехал в сарай в Нижегородской области

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В Шатковском районе пьяный парень из Свердловской области угнал чужой трактор и устроил ДТП, за что теперь рискует попасть под суд. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
Из-за пропажи трактора "Беларус-82.1" в полицию обратился житель села Архангельское. На место сразу выехал экипаж ДПС.
Трактор нашли на улице Механизаторов. Водитель не справился с управлением и врезался в сарай.
За рулем оказался 21-летний безработный. Он признался, что был пьян, увидел трактор с ключами и решил прокатиться. Прав у него при этом не было.
Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении транспортным средством.
Кроме того, на угонщика составили протокол за пьяную езду. Пока он находится под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что 78 случаев угона транспортных средств зафиксировали с начала 2025 года.
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