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Происшествия

Автомобиль с пассажирами упал в Оку под Богородском

28 июля 2025 11:31  [138] Происшествия
Автомобиль с пассажирами упал в Оку под Богородском

Фото: Александр Воложанин

Автомобиль съехал с крутого берега и упал в реку Оку в районе деревни Венец под Богородском ночью, сообщили в управлении МЧС по Нижегородской области. 

По предварительной информации, в машине могли находиться люди. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Кроме того, к работам привлечена водолазная группа Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Обстоятельства инцидента уточняются. Спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что подросток исчез во время прогулки на катамаране на территории базы отдыха "Янтарный". Его тело нашли в воде спустя сутки. 

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Теги:
Богородский район ДТП МЧС
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