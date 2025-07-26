Автомобиль с пассажирами упал в Оку под Богородском Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Автомобиль съехал с крутого берега и упал в реку Оку в районе деревни Венец под Богородском ночью, сообщили в управлении МЧС по Нижегородской области.

По предварительной информации, в машине могли находиться люди. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Кроме того, к работам привлечена водолазная группа Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Обстоятельства инцидента уточняются. Спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что подросток исчез во время прогулки на катамаране на территории базы отдыха "Янтарный". Его тело нашли в воде спустя сутки.