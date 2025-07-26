Автомобиль с пассажирами упал в Оку под Богородском

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Автомобиль съехал с крутого берега и упал в реку Оку в районе деревни Венец под Богородском ночью, сообщили в управлении МЧС по Нижегородской области.
По предварительной информации, в машине могли находиться люди. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Кроме того, к работам привлечена водолазная группа Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Обстоятельства инцидента уточняются. Спасательные работы продолжаются.
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