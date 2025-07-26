Четыре новые школы на 4,7 тысячи мест откроются в Нижегородской области

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В Нижегородской области к старту 2025/2026 учебного года откроются четыре новые школы. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на региональный минобрнауки.
Образовательные учреждения рассчитаны в общей сложности на 4725 учеников. Все они построены по нацпроекту "Образование", который с 2025 года стал нацпроектом "Молодежь и дети".
Так, второй корпус школы №188 на 800 мест начнет работу на проспекте Героев Донбасса. Еще один корпус на 825 мест появится у школы №96 на улице Украинской.
Также на улице Героя Советского Союза Аристархова откроется школа № 189, рассчитанная на 1600 учащихся. В Арзамасе на улице Калинина начнет работу многопрофильный образовательный центр "Созвездие — Сузорье" на 1500 мест.
Кроме того, в следующем учебном году в регионе планируется провести капитальный ремонт в 20 школах.
По данным министерства, модернизация одного здания уже завершена, еще 10 школ откроются к началу учебного года. Работы на остальных девяти объектах завершат до конца 2025 года.
Ранее сообщалось, что в микрорайоне Молитовка планируют построить новый жилой дом для переселения граждан из аварийного жилья, а также дополнительный корпус школы №106.
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