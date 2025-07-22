Ремонт двух школ Нижнего Новгорода проверил мэр Общество

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В Нижнем Новгороде продолжается капитальный ремонт нескольких школ к началу учебного года. Мэр Юрий Шалабаев проверил, как идут работы в школах №151 и №129, расположенных в Советском и Автозаводском районах соответственно.

В обоих учебных заведениях ведется обновление фасадов и укрепление фундаментов. Все работы идут по графику и завершатся до конца сентября. Школьников на это время перераспределят в другие образовательные организации.

При этом, в случае досрочного завершения, учащиеся смогут вернуться в обновленные здания раньше запланированного.

Один из корпусов школы №151 был построен в 1958 году и с тех пор не подвергался серьезному ремонту. В прошлом году здесь заменили кровлю, а в этом приступили к обновлению фасадов и усилению фундамента. Работы стартовали в мае.

На этом объекте применена новая технология укрепления основания здания — набуривание и усиление фундамента методом инъектирования, который используется в городе впервые. Сейчас готовность школы оценивается примерно в 43-45%.

Подрядчик работает в установленные сроки, и при благоприятных условиях учебный процесс может возобновиться в этом здании с начала учебного года, раньше срока окончания контракта.

В школе №129 ремонтные работы охватывают фасад, благоустройство территории, замену окон и укладку нового асфальта.

Особое внимание уделено пищеблоку. Здесь в рамках городской программы модернизации пищеблоков проведен косметический ремонт, закуплено новое оборудование. Обеденный зал отделан плиткой, установлены новые столы и стулья. По словам директора школы Ирины Ворониной, обновленное пространство будет напоминать детям кафе.

Готовность объекта составляет порядка 75%. Работы по укреплению фундамента здесь уже завершены, фасад находится в стадии активного ремонта. По словам генерального директора управления капитального строительства Сергея Разживина, здесь использовался метод скрешного усиления с последующим бетонированием.

Капитальный ремонт проводится не только в этих двух школах: всего в городе этим летом обновляются семь школ, четыре детских сада, школа искусств "Изограф "на улице Ульянова и филиал ДДТ имени В.П. Чкалова. Все объекты ремонтируются в рамках контрактных сроков.

Завершается и городская программа по модернизации школьных пищеблоков. К концу года все школьные столовые будут оснащены новым оборудованием. Департаменту образования поручено разработать аналогичную пятилетнюю программу для детских садов, реализация которой начнется в следующем году.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт также проведут в шести муниципальных спортивных школах Нижнего Новгорода.