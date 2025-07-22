СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 июля 2025 16:00  [99] Нижегородская область вошла в число лидеров по реализации программы "Земский учитель"
24 июля 2025 15:15  [147] Ремонт двух школ Нижнего Новгорода проверил мэр
24 июля 2025 14:50  [146] Завершение восстановительных работ на Городецком гидроузле планируется 26 июля
24 июля 2025 14:35  [152] Автобусные поездки между Нижним Новгородом и Бором подорожают с 1 августа
24 июля 2025 14:02  [157] Сильные ливни вновь накроют Нижегородскую область 24 июля
24 июля 2025 13:45  [148] Никитин выразил соболезнования после авиакатастрофы в Амурской области
24 июля 2025 13:20  [188] Нижний Новгород вошел в ТОП-5 городов для отдыха у воды в июле
24 июля 2025 12:15  [187] Герои СВО делятся опытом с молодежью в рамках просветительской акции
24 июля 2025 12:07  [176] В Совфеде предложили запретить открывать ПВЗ на первых этажах жилых домов
24 июля 2025 12:00  [194] Новые остановки на маршрутах электричек в Нижегородской области появятся в июле
Общество

Ремонт двух школ Нижнего Новгорода проверил мэр

24 июля 2025 15:15  [147] Общество
Юрий Шалабаев проверил ход капремонта в двух нижегородских школах

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В Нижнем Новгороде продолжается капитальный ремонт нескольких школ к началу учебного года. Мэр Юрий Шалабаев проверил, как идут работы в школах №151 и №129, расположенных в Советском и Автозаводском районах соответственно.

В обоих учебных заведениях ведется обновление фасадов и укрепление фундаментов. Все работы идут по графику и завершатся до конца сентября. Школьников на это время перераспределят в другие образовательные организации.

При этом, в случае досрочного завершения, учащиеся смогут вернуться в обновленные здания раньше запланированного.

Один из корпусов школы №151 был построен в 1958 году и с тех пор не подвергался серьезному ремонту. В прошлом году здесь заменили кровлю, а в этом приступили к обновлению фасадов и усилению фундамента. Работы стартовали в мае.

На этом объекте применена новая технология укрепления основания здания — набуривание и усиление фундамента методом инъектирования, который используется в городе впервые. Сейчас готовность школы оценивается примерно в 43-45%.

Подрядчик работает в установленные сроки, и при благоприятных условиях учебный процесс может возобновиться в этом здании с начала учебного года, раньше срока окончания контракта.

В школе №129 ремонтные работы охватывают фасад, благоустройство территории, замену окон и укладку нового асфальта.

Особое внимание уделено пищеблоку. Здесь в рамках городской программы модернизации пищеблоков проведен косметический ремонт, закуплено новое оборудование. Обеденный зал отделан плиткой, установлены новые столы и стулья. По словам директора школы Ирины Ворониной, обновленное пространство будет напоминать детям кафе.

Готовность объекта составляет порядка 75%. Работы по укреплению фундамента здесь уже завершены, фасад находится в стадии активного ремонта. По словам генерального директора управления капитального строительства Сергея Разживина, здесь использовался метод скрешного усиления с последующим бетонированием.

Капитальный ремонт проводится не только в этих двух школах: всего в городе этим летом обновляются семь школ, четыре детских сада, школа искусств "Изограф "на улице Ульянова и филиал ДДТ имени В.П. Чкалова. Все объекты ремонтируются в рамках контрактных сроков.

Завершается и городская программа по модернизации школьных пищеблоков. К концу года все школьные столовые будут оснащены новым оборудованием. Департаменту образования поручено разработать аналогичную пятилетнюю программу для детских садов, реализация которой начнется в следующем году.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт также проведут в шести муниципальных спортивных школах Нижнего Новгорода.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
капремонт Школы Юрий Шалабаев
Поделиться:
Новости по теме
23 июля 2025 14:05  [378] Ремонтные работы скажутся на сроках открытия некоторых школ Нижнего Новгорода
22 июля 2025 11:20  [470] Школа для одаренных детей на Бору подорожала до 7 млрд рублей
03 июля 2025 14:45  [539] Корпорация развития расторгла контракты с подрядчиком двух нижегородских школ
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
22 июля 2025 12:30Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных