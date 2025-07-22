Установить памятник Жириновскому в сквере предложили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Установить памятник Владимиру Жириновскому и присвоить его имя нижегородскому скверу предложил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Ананьин. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Парламентарий направил обращение губернатору Глебу Никитину с просьбой поддержать установку монумента в честь основателя ЛДПР. Он отметил, что президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия со дня рождения Жириновского, который будет отмечаться в 2026 году. Он также сослался на слова главы государства о значительном вкладе политика в развитие парламентаризма в стране.

В рамках инициативы предлагается увековечить память Владимира Жириновского, присвоив его имя безымянному скверу, расположенному вдоль проспекта Гагарина — от дома №104 до дома №118. Установка памятника планируется на уже существующей мощёной площадке между домами №108 и №110. Как уточнил депутат, реализация проекта не потребует вырубки зелёных насаждений.

Финансирование как самого монумента, так и благоустройства прилегающей территории, по замыслу автора, должно осуществляться исключительно за счёт частных средств.

По словам Ананьина, проект приурочен к юбилею политика. Депутат выразил надежду, что региональные власти помогут ускорить процесс получения всех необходимых разрешений, чтобы памятник был открыт в апреле 2026 года — в день рождения Жириновского. Он также отметил, что в ряде городов России уже есть улицы, названные в честь основателя ЛДПР — в частности, в Москве, Краснодаре и Южно-Сахалинске. Кроме того, в столице есть его памятник.

Отметим, что в апреле 2022 года после смерти политика региональное отделение партии уже выходило с инициативой назвать улицу, парк или сквер в честь Владимира Жириновского.