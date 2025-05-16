Памятник Сталину хотят поставить на улице Бекетова в Нижнем Новгороде

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Зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Дмитрий Новиков на пресс-конференции в Нижнем Новгороде выразил недоумение по поводу отсутствия поддержки со стороны местных властей инициативы по установке памятника Иосифу Сталину.
Напомним, вопрос об установке памятника Иосифу Сталину в Нижнем Новгороде отложили на неопределённый срок. Формат, источники финансирования и сроки установки памятника остаются неопределеными. Члены комитета по увековечиванию памяти исторических личностей вернутся к детальному обсуждению вопроса в июне.
Новиков также высказал мнение, что те, кто не поддерживают инициативу, не до конца осознают историческое значение фигуры Сталина.
Первый секретарь Нижегородского отделения КПРФ Владислав Егоров сообщил, что в качестве места для монумента выбран Сталинградский сквер на пересечении улиц Нартова и Бекетова. Он подчеркнул, что партия готова рассмотреть альтернативные предложения, особенно если они поступят от специалистов в области архитектуры и благоустройства.
Ранее сообщалось, что работы по возведению историко-просветительского Сталин-центра на Бору близятся к завершению.
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