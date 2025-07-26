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Общество

Протоиерей Василий Спирин возглавил Нижегородскую духовную семинарию

29 июля 2025 11:30  [38] Общество
Протоиерей Василий Спирин возглавил Нижегородскую духовную семинарию

Фото: Нижегородская епархия / VK

Священный Синод РПЦ назначил исполняющим обязанности ректора Нижегородской духовной семинарии протоиерея Василия Спирина. Об этом сообщает Нижегородская епархия.

Решение было принято 24 июля на заседании Священного Синода, которое прошло под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в резиденции в Даниловом монастыре в Москве.

В ходе заседания участники рассмотрели рапорт председателя Учебного комитета РПЦ протоиерея Максима Козлова, в котором были представлены прошения от епархиальных архиереев.

По просьбе митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия Священный Синод освободил его от должности ректора Нижегородской духовной семинарии.

Временно и.о. ректора назначен первый проректор учебного заведения протоиерей Василий Спирин. Вопрос о его утверждении в должности будет рассмотрен после успешной защиты им кандидатской диссертации.

Священный Синод предоставил протоиерею Василию Спирину срок до конца 2026 года для завершения научной работы.

Ранее сообщалось, что в Дивееве завершили установку палаточного лагеря для паломников, которые прибудут туда по случаю Дней памяти преподобного Серафима Саровского (0+).

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Теги:
Епархия Религия Церковь
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