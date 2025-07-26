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Общество

170 гектаров земли для глэмпингов нашли в Нижегородской области

29 июля 2025 12:29  [94] Общество
170 гектаров земли для глэмпингов нашли в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области продолжается реализация проекта "Земля для туризма", направленного на развитие туристической инфраструктуры и привлечение инвестиций.

В рамках этой инициативы специалисты регионального Росреестра определили 39 земельных участков и 9 прилегающих к ним территорий, подходящих для размещения глэмпингов, баз отдыха и других туристических объектов.

Общая площадь отобранных земель составляет почти 170 гектаров. Все они расположены в 24 муниципалитетах области.

По словам руководителя Управления Росреестра по Нижегородской области Оксаны Штейн, часть этих площадок уже используется — это 5 участков и 5 прилегающих территорий. Их суммарная площадь составляет 27,8 гектара, то есть примерно 16% от общего объема.

Отбором территорий занимается специальный штаб, в который входят представители Росреестра, областных властей и профильных организаций. Они оценивают потенциал земли и включают подходящие объекты в реестр.

В перечень попадают не только пустующие участки, но и земли с высоким туристическим потенциалом — национальные парки, заповедники и архитектурные памятники.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область получит более 186,5 млн рублей на создание модульных гостиниц.

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Теги:
Гостиницы Отдых Туризм
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