170 гектаров земли для глэмпингов нашли в Нижегородской области

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В Нижегородской области продолжается реализация проекта "Земля для туризма", направленного на развитие туристической инфраструктуры и привлечение инвестиций.
В рамках этой инициативы специалисты регионального Росреестра определили 39 земельных участков и 9 прилегающих к ним территорий, подходящих для размещения глэмпингов, баз отдыха и других туристических объектов.
Общая площадь отобранных земель составляет почти 170 гектаров. Все они расположены в 24 муниципалитетах области.
По словам руководителя Управления Росреестра по Нижегородской области Оксаны Штейн, часть этих площадок уже используется — это 5 участков и 5 прилегающих территорий. Их суммарная площадь составляет 27,8 гектара, то есть примерно 16% от общего объема.
Отбором территорий занимается специальный штаб, в который входят представители Росреестра, областных властей и профильных организаций. Они оценивают потенциал земли и включают подходящие объекты в реестр.
В перечень попадают не только пустующие участки, но и земли с высоким туристическим потенциалом — национальные парки, заповедники и архитектурные памятники.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область получит более 186,5 млн рублей на создание модульных гостиниц.
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