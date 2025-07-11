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Экономика

Нижегородская область получит 186,5 млн рублей на строительство модульных отелей

14 июля 2025 13:46  [74] Экономика
Нижегородская область получит 186,5 млн рублей на строительство модульных отелей

Нижегородская область получит более 186,5 миллиона рублей на развитие туристической инфраструктуры. Средства направят на создание модульных гостиниц в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". Информация об этом содержится в распоряжении правительства России.  

Финансирование будет распределено поэтапно: в 2025 году региону выделят 7,5 млн рублей, в 2026-м — 70,5 млн, а в 2027 году — ещё 107,58 млн рублей. 

Всего поддержку получат 55 регионов России. Общий объём федерального финансирования на 2025–2027 годы составит 15 млрд рублей.

На совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин напомнил, что за последние три года 65 регионов уже получили 20 млрд рублей на аналогичные цели. Это позволило создать около 13 тысяч гостиничных номеров.

Субсидии получат инвестиционные проекты, отобранные по итогам конкурса Минэкономразвития РФ. Всего в стране планируется создать более 10 тысяч новых мест размещения для туристов.

Господдержка будет направлена на покрытие расходов, связанных с приобретением и установкой модульных некапитальных гостиниц — таких как глэмпинги и кемпинги. Эти объекты быстро возводятся, легко адаптируются к природному окружению и минимально влияют на экологию.

Среди приоритетных направлений — развитие туризма в новых регионах, на территориях особых экономических зон, а также вдоль популярных автотуристических маршрутов, проходящих по федеральным трассам М-4 "Дон", М-8 "Холмогоры", М-11 "Нева" и М-12 "Восток".

Напомним, в конце мая сообщалось о завершении строительства на скоростной магистрали М-12 "Восток", проходящей через Нижегородскую область, первого дорожного отеля. Также стало известно, что в регионе в течение ближайших трёх лет появятся десять новых модульных гостиниц. 

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Теги:
Гостиницы Нацпроект Туризм
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