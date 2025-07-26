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5 млн рублей выделили на объединение камер Нижнего Новгорода в единую систему

30 июля 2025 07:00  [71]
5 млн рублей выделили на объединение камер Нижнего Новгорода в единую систему

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде планируют внедрить программный комплекс, который позволит интегрировать данные с камер видеонаблюдения АПК "Безопасный город" в Единую платформу управления транспортной системой (ЕПУТС). Заказчиком выступает Центр развития транспортных систем, объявившее соответствующую закупку.

Подрядчику предстоит разработать и внедрить программный комплекс приложений, способный получать и обрабатывать видеопотоки с не менее чем 15 камер одновременно. Эти данные будут использоваться для детального анализа транспортных потоков, включая подсчёт машин, определение средней скорости, уровня загруженности дорог и других параметров.

Система будет распознавать 14 типов транспортных средств, фиксировать плотность движения, длину очередей, время задержек и стоянок, а также определять наличие заторов. Все данные будут отображаться на карте, сохраняться в архив и использоваться для формирования графиков и аналитических отчётов.

Интеграция с камерами "Безопасного города" позволит повысить точность и оперативность мониторинга дорожной ситуации, а также обеспечит более гибкое управление дорожным движением.

Система будет способна фильтровать объекты по статусам, детектировать пешеходов, смещения камер, ухудшение изображения и внештатные ситуации.

Заявки на участие в закупке принимаются до 4 августа, итоги планируется подвести 8 августа. Начальная цена контракта составляет 5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область отмечена в четырех номинациях национальной премии "Умный город" в сфере цифровизации городского хозяйства. 

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Теги:
Безопасный город видеонаблюдение
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