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Общество

Соломон Апоян рассказал о недостатках американской вакцины от ВИЧ

29 июля 2025 13:29  [119] Общество
Соломон Апоян рассказал о недостатках американской вакцины от ВИЧ

Фото: Александр Воложанин

Главный врач Нижегородского центра по борьбе со СПИД Соломон Апоян прокомментировал новости о новой вакцине, которая якобы дает стопроцентную защиту от ВИЧ. Его слова приводит главред МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Речь идет о препарате Yeztugo, который разрабатывали около 20 лет. По сообщениям зарубежных СМИ, его нужно колоть всего два раза в год, и он предотвращает заражение даже при незащищенном сексе.

Но Апоян советует не торопиться с выводами. По его словам, несмотря на обнадеживающие результаты испытаний, у этой вакцины есть серьезные минусы.

"Каждая инъекция стоит около 28 тысяч долларов, при этом колоть препарат нужно пожизненно два раза в год. Верность второй половинке и презервативы были и остаются самой надёжной защитой. Кроме того, дорогостоящая вакцина не защитит от гепатитов и сифилиса, зачастую ими заражаются вместе с ВИЧ", — отметил врач.

Ранее о новой вакцине также высказался специалист ПИМУ.

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Теги:
Вакцинация Медицина и здоровье Соломон Апоян
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