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Экономика

Субсидии на снос аварийного жилья в Нижегородской области распределят в августе

29 июля 2025 14:20  [70] Экономика
Субсидии на снос аварийного жилья в Нижегородской области распределят в августе

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области в августе стартует отбор муниципалитетов, претендующих на получение субсидий из областного бюджета для сноса расселенных аварийных многоквартирных домов.

Как сообщили в региональном минстрое, конкурс проводится в рамках региональной программы развития жилищного строительства и ликвидации ветхого фонда, утвержденной правительством области в марте этого года.

Прием заявок будет проходить с 1 по 15 августа. Муниципалитеты смогут направить документы в министерство строительства региона как в бумажном, так и в электронном виде. При этом, если документы подаются по электронной почте, оригиналы необходимо будет предоставить в течение трех рабочих дней после отправки сканов.

Заявка должна содержать информацию о потребности в финансировании на реализацию сноса аварийных домов в период с 2026 по 2028 год. Также необходимо приложить копии решений местных властей о признании домов аварийными и подлежащими сносу, а также сметную документацию, прошедшую экспертизу в ГБУ НО "Нижегородсмета" и утвержденную в установленном порядке.

Ранее сообщалось, что аварийный деревянный дом снесут на улице Знаменской в Канавинском районе.

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Теги:
Ветхий фонд Переселение Субсидии
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