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Общество

Проект дома для переселенцев на Автозаводе одобрила госэкспертиза

24 июля 2025 07:00  [84] Общество
Проект дома для переселенцев на Автозаводе одобрила госэкспертиза

Фото: Александр Воложанин

Проект многоэтажного жилого дома в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, предназначенный для переселения граждан из аварийного жилья, успешно прошёл государственную экспертизу. Информация об этом размещена на портале ГИС ЕГРЗ.

Речь идет о здании, которое строят на улице Садовой, рядом с домом № 24. Заказчиком работ выступает МКУ "Главное управление по капитальному строительству". Проектную документацию подготовили две организации — ООО "Синапс Плюс" и ООО "Экопромпроект". 

Отметим, что в июне управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий выдало отрицательное заключение по проекту. 

Дом возводится в рамках адресной программы по переселению граждан из аварийного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года. Согласно проекту, это будет восьмиэтажное здание общей площадью более 9,8 тысячи квадратных метров. В доме предусмотрены квартиры различной планировки — от однокомнатных до четырёхкомнатных.

Разрешение на строительство выдал региональный минстрой в декабре 2024 года. Тогда же сообщалось, что завершить строительство планируется не позднее 10 ноября 2025 года. Общая стоимость работ составляет 688 миллионов рублей.

Уже в феврале 2025 года администрация города информировала о начале строительных работ: на объекте был залит фундамент, а подрядная организация приступила к возведению цокольных этажей. На днях мэр Юрий Шалабаев отметил, что подрядчики работают в соответствии с графиком, и заселение жильцов ожидается в конце текущего или в начале следующего года.

Всего в 2025 году в Нижнем Новгороде планируется построить три многоквартирных дома для переселенцев. Проект реализуется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

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Теги:
Ветхий фонд Жилье Строительство
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