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Общество

Еще один аварийный дом снесут на улице Знаменской в Канавине

24 июля 2025 19:00  [98] Общество
Еще один аварийный дом снесут на улице Знаменской в Канавине

Еще один аварийный дом снесут на улице Знаменской в Канавине. Информация размещена на сайте госзакупок. 

Речь идет о двухэтажном деревянном доме № 3 литера Б, построенном в 1959 году. В июле 2015 года его официально признали аварийным и подлежащим сносу.

На выполнение работ по демонтажу власти Канавинского района готовы выделить до 1,8 миллиона рублей. Финансирование предусмотрено из бюджета города. 

Прием заявок на участие в торгах открыт до 30 июля. Победителя определят 1 августа. 

После подписания контракта подрядчику отводится 35 дней на полный снос аварийного дома.

Отмечается, что участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.

Ранее сообщалось, что на улице Знаменской демонтируют дом №1. Также стало известно, что известное нижегородское кафе "Князь" снесут по решению суда.

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Теги:
Ветхий фонд Снос
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