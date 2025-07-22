Еще один аварийный дом снесут на улице Знаменской в Канавине. Информация размещена на сайте госзакупок.
Речь идет о двухэтажном деревянном доме № 3 литера Б, построенном в 1959 году. В июле 2015 года его официально признали аварийным и подлежащим сносу.
На выполнение работ по демонтажу власти Канавинского района готовы выделить до 1,8 миллиона рублей. Финансирование предусмотрено из бюджета города.
Прием заявок на участие в торгах открыт до 30 июля. Победителя определят 1 августа.
После подписания контракта подрядчику отводится 35 дней на полный снос аварийного дома.
Отмечается, что участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.
Ранее сообщалось, что на улице Знаменской демонтируют дом №1. Также стало известно, что известное нижегородское кафе "Князь" снесут по решению суда.
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