Обманувших нижегородскую пенсионерку мошенников задержали в Казани Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Сотрудники полиции Нижегородской области совместно с коллегами из Татарстана задержали двух молодых людей, подозреваемых в хищении денежных средств у 88-летней жительницы Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в нижегородском ГУ МВД.

Операция по задержанию прошла 11 июля 2025 года в Казани. В автомобиле, на котором передвигались злоумышленники, были обнаружены и изъяты деньги, переданные пожилой женщиной мошенникам.

По данным следствия, один из задержанных — 19-летний житель соседнего региона — нашёл в интернете предложение подработки. Работодатель предлагал выполнять функции курьера: забирать деньги в указанных местах и передавать их третьим лицам либо переводить на определённые банковские счета. За выполнение этих задач участники схемы получали 10% от каждой суммы, переданной потерпевшими.

Пенсионерка рассказала, что накануне с ней связался неизвестный мужчина, представившийся сотрудником следственного комитета. Он сообщил, что необходимо отменить якобы оформленный ею перевод материальной помощи в недружественную страну и задекларировать имеющиеся у неё наличные средства.

Поверив звонившему, женщина собрала свои сбережения, упаковала их в коробку из-под обуви и, следуя указаниям, передала курьеру, положив коробку в багажник автомобиля, ожидавшего её возле дома.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

По решению суда, 19-летний подозреваемый заключён под стражу. Его 18-летний сообщник находится под обязательством о явке.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули нижегородскую пенсионерку на полмиллиона рублей. А 21-летняя жительница Заволжья Нижегородской области отдала интернет-мошенникам почти 2,5 миллиона рублей ради прибыли на якобы безопасных инвестициях.