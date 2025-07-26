Нижегородские актрисы рассказали о втором сезоне сериала "Букины" Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

На телеканале ТНТ стартовал второй сезон сериала "Букины" (18+), который является продолжением знаменитого ситкома нулевых. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

По сюжету герои возвращаются в ту самую двухэтажную квартиру, где все когда-то начиналось. Однако многое теперь иначе: Гена следит за здоровьем, Даша открывает в себе новые таланты, а Рома обзавелся женой и готовится стать отцом. Кроме того, в доме живут сразу две семьи.

В продолжении сериала снова снялись Виктор Логинов, Александр Якин, Альбина Кабалина и Кирилл Кондратов.

К роли Даши вернулась и нижегородка Наталья Бочкарева. Артистка на призналась, что съемки нового сезона стали для нее настоящим путешествием в прошлое.

"Это та самая квартира, та самая команда! Съемки второго сезона — это просто машина времени. Мы на площадке радовались, как дети, и очень хотим подарить это чувство зрителям. Если скучали — милости просим", — поделилась Наталья.

К актерскому составу присоединилась еще одна актриса из Нижегородской области — Ксения Непотребная из Сарова. По ее словам, участие в новом сезоне "Букиных" оставило только приятные воспоминания. Она уверена, что зрители оценят возвращение сериала.

"Букиных точно стоит посмотреть, если устал от сложных философских фильмов, политических новостей и просто хочешь расслабиться и отдохнуть", — отметила актриса.

Ранее сообщалось, что Марк Эйдельштейн рассматривается на роль легендарного советского диктора Юрия Левитана.