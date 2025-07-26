Глеб Никитин: полиция задержала банду, ограбившую квартиру участника СВО

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Воры обчистили квартиру нижегородца, принимающего участие в СВО. Об этом своем телеграм-канале рассказал губернатор Глеб Никитин.
По словам главы региона, боец обратился к нему за помощью после того, как в его отсутствие неизвестные проникли в жилище и похитили ценные вещи и деньги.
Никитин сообщил, что сотрудники полиции оперативно установили и задержали преступников. Выяснилось, что задержанные причастны к серии квартирных краж. Губернатор подчеркнул: злоумышленники понесут наказание в соответствии с законом.
Глава Нижегородской области дал поручение профильным ведомствам оказать поддержку семье бойца. "Помогать участникам спецоперации и их семьям - наша приоритетная задача в тылу", - отметил Глеб Никитин.
Боец поблагодарил полицейских. "Мы вместе работаем. Мы здесь - они в тылу. Вместе мы победим", - отметил он.
Ранее сообщалось, что очередная крупная партия гуманитарного груза от Нижегородской области доставлена бойцам специальной военной операции.
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