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Происшествия

Глеб Никитин: полиция задержала банду, ограбившую квартиру участника СВО

29 июля 2025 16:10  [50] Происшествия
Глеб Никитин: полиция задержала банду, ограбившую квартиру участника СВО

Фото: Александр Воложанин

Воры обчистили квартиру нижегородца, принимающего участие в СВО. Об этом своем телеграм-канале рассказал губернатор Глеб Никитин. 

По словам главы региона, боец обратился к нему за помощью после того, как в его отсутствие неизвестные проникли в жилище и похитили ценные вещи и деньги.

Никитин сообщил, что сотрудники полиции оперативно установили и задержали преступников. Выяснилось, что задержанные причастны к серии квартирных краж. Губернатор подчеркнул: злоумышленники понесут наказание в соответствии с законом.

Глава Нижегородской области дал поручение профильным ведомствам оказать поддержку семье бойца. "Помогать участникам спецоперации и их семьям - наша приоритетная задача в тылу", - отметил Глеб Никитин.

Боец поблагодарил полицейских. "Мы вместе работаем. Мы здесь - они в тылу. Вместе мы победим", - отметил он. 

Ранее сообщалось, что очередная крупная партия гуманитарного груза от Нижегородской области доставлена бойцам специальной военной операции. 

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Теги:
Глеб Никитин Кража СВО
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