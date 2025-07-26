Нижегородцы потратили более 12 млн рублей лекарства от алкоголизма Общество

Фото: Александр Воложанин

Жители Нижегородской области стали заметно активнее бороться с алкогольной зависимостью. По данным аналитической компании RNC Pharma, регион попал в десятку лидеров по продажам препаратов, помогающих справиться с тягой к спиртному.

Как отметил представитель сферы здравоохранения Алексей Никонов, с января по июнь 2025 года в аптеках области было продано свыше 13 тысяч упаковок таких лекарств. Нижегородцы потратили на них более 12 млн рублей.

В общероссийском рейтинге регион занял девятое место по количеству купленных упаковок и сумме, оставленной в аптеках.

По сравнению с первой половиной 2024 года, спрос на эти препараты в денежном выражении вырос на 41%. То есть люди стали не только чаще покупать подобные лекарства, но и выбирать более дорогие варианты. При этом выбор таких средств остается довольно узким.

Если смотреть на общую картину по стране, то за первые шесть месяцев 2025 года россияне приобрели более 553 тысяч упаковок лекарств от алкогольной зависимости. Суммарно они обошлись покупателям почти в 540 млн рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородцы стали чаще приобретать медикаменты против похмелья.