Красивые даты для свадьбы в 2026 году назвали в нижегородском ЗАГСе
Новое военное училище появится в Нижегородской области
Индекс промпроизводства достиг 103,3% в Нижегородской области
Личный кабинет на сайте ФНС завели почти 100 тысяч нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 июля 2025 17:46  [24] Нижегородский митрополит Георгий снова начал крестить младенцев
29 июля 2025 17:37  [52] Более 24,5 тысячи пациентов приняли медики в "Поездах здоровья" с начала года
29 июля 2025 17:27  [53] ЗСНО инициировало создание штаба по борьбе с борщевиком
29 июля 2025 16:59  [111] Нижегородцы потратили более 12 млн рублей лекарства от алкоголизма
29 июля 2025 16:44  [134] Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
29 июля 2025 16:35  [100] Проезд по платным дорогам предложили сделать бесплатным для отечественных авто
29 июля 2025 16:27  [123] Минстрой рассказал о ходе строительства поликлиник в Новинках и Новой Кузнечихе
29 июля 2025 15:21  [157] Почти 80% нижегородцев отвлекаются на личные дела во время работы
29 июля 2025 14:23  [124] Марат Хуснуллин отметил всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика"
29 июля 2025 13:47  [204] Ограждения канатки через Оку в Нижнем Новгороде станут арт-объектами
Общество

Нижегородцы потратили более 12 млн рублей лекарства от алкоголизма

29 июля 2025 16:59  [111] Общество
Нижегородцы потратили более 12 млн рублей лекарства от алкоголизма

Фото: Александр Воложанин

Жители Нижегородской области стали заметно активнее бороться с алкогольной зависимостью. По данным аналитической компании RNC Pharma, регион попал в десятку лидеров по продажам препаратов, помогающих справиться с тягой к спиртному.

Как отметил представитель сферы здравоохранения Алексей Никонов, с января по июнь 2025 года в аптеках области было продано свыше 13 тысяч упаковок таких лекарств. Нижегородцы потратили на них более 12 млн рублей.

В общероссийском рейтинге регион занял девятое место по количеству купленных упаковок и сумме, оставленной в аптеках.

По сравнению с первой половиной 2024 года, спрос на эти препараты в денежном выражении вырос на 41%. То есть люди стали не только чаще покупать подобные лекарства, но и выбирать более дорогие варианты. При этом выбор таких средств остается довольно узким. 

Если смотреть на общую картину по стране, то за первые шесть месяцев 2025 года россияне приобрели более 553 тысяч упаковок лекарств от алкогольной зависимости. Суммарно они обошлись покупателям почти в 540 млн рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородцы стали чаще приобретать медикаменты против похмелья.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Алкоголь лекарства Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
29 июля 2025 13:29  [207] Соломон Апоян рассказал о недостатках американской вакцины от ВИЧ
24 июля 2025 19:30  [603] 615 рублей в среднем потратили нижегородцы на покупку лекарств в июне
07 мая 2025 19:29  [1205] Нижегородская область потратила более 42 млн рублей на лекарства в 2024 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
26 июля 2025 20:40X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных