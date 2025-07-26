Нижегородский митрополит Георгий снова начал крестить младенцев Общество

Фото: Нижегородская епархия

В Спасском Староярмарочном соборе Нижнего Новгорода 27 июля состоялось особое богослужение — митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил таинство крещения шести малышей из многодетных православных семей. Об этом сообщили в АНО "Институт демографического развития".

Обращаясь к прихожанам, владыка Георгий отметил значимость события и подчеркнул духовную ответственность, которую берут на себя крестные родители.

"С большой радостью я сегодня совершаю таинство крещения. У шестерых маленьких христиан теперь есть ангел-хранитель. Поздравляю крестных — вы дали обет перед Богом заботиться о своих крестниках. Деторождение — одно из важнейших событий в жизни человека. Благодарю родителей за ваш труд и надеюсь, что в ваших семьях всегда будут мир, радость и благополучие", — сказал митрополит.

Инициатива проведения коллективных крещений третьего и последующих детей в многодетных семьях была предложена владыкой Георгием ещё в 2016 году. С тех пор она получила широкую поддержку среди жителей Нижнего Новгорода и стала важной частью духовной жизни региона.

По словам директора АНО "Институт демографического развития" Евгения Журавлева, участие в таких событиях — это вклад в укрепление традиционных семейных ценностей и демографическое развитие области. Он подчеркнул, что совместная работа с епархией создает среду, где дети растут в любви и заботе.

По завершении богослужения митрополит Георгий поздравил семьи с важным событием, вручил свидетельства о крещении, иконы ангела-хранителя и христианскую детскую литературу от Нижегородской епархии.

Кроме того, каждому малышу передали памятные подарки от губернатора Нижегородской области — серебряные ложечки, декоративные тарелки с изображениями достопримечательностей региона и сборники сказок.

Семьи также получили фирменные сумки от АНО "Институт демографического развития", оформленные в концепции проекта "Нижегородская ОСНОВА".

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал распоряжение о создании регионального штаба по демографической и семейной политике.