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Общество

В Арзамасском округе впервые с 2016 года родилась тройня

25 июля 2025 19:15  [81] Общество
В Арзамасском округе впервые с 2016 года родилась тройня

Фото: Александр Щелоков / VK

В Арзамасском округе в семье Ирины и Алексея Нестеровых из села Красного родилась тройня. Это первый подобный случай в округе за последние восемь лет. Об этом сообщил мэр Арзамаса Александр Щелоков.

По словам главы города, у семьи Нестеровых теперь пятеро детей, трое малышей – Саша, Марк, и Маша - появились на свет совсем недавно. Мэр лично навестил семью, чтобы поздравить с пополнением. Он отметил, что передал родителям добрые слова и поддержку от губернатора Нижегородской области.

Щелоков рассказал, что малыши при встрече мирно спали, однако родители признались, что забот с тройней немало, и свободного времени почти не остается. В этой ситуации семье помогает няня — близкая подруга мамы и сотрудник местного управления социальной защиты. Мэр пояснил, что речь идет о новой региональной инициативе "социальная няня", которая входит в программу поддержки семей "Основа". Также, по его словам, у родителей есть возможность воспользоваться прокатом вещей для новорожденных.

Гости пришли не с пустыми руками: в числе подарков были электрокачели, которые, по мнению мэра, являются настоящей необходимостью для родителей тройни, особенно когда дома уже есть двое детей.

"Семья чудесная. Очень впечатлен жизнелюбием и открытостью. Силой и духом. Редчайший сплав", - отметил Щелоков.

Ранее сообщалось, что новые меры поддержки нижегородских семей начали действовать с 1 июля.

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Теги:
Арзамасский район демография Многодетные семьи
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