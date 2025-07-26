Личный кабинет на сайте ФНС завели почти 100 тысяч нижегородцев
Красивые даты для свадьбы в 2026 году назвали в нижегородском ЗАГСе
Индекс промпроизводства достиг 103,3% в Нижегородской области
Новое военное училище появится в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 июля 2025 18:33  [19] Депутатов предложили проверить на женоненавистничество за их идеи
29 июля 2025 17:55  [70] В Сосновском округе капитально отремонтированы четыре фельдшерско-акушерских пункта
29 июля 2025 17:54  [84] Михаил Мурашко и Глеб Никитин обсудили развитие сферы здравоохранения в регионе
29 июля 2025 17:46  [89] Нижегородский митрополит Георгий снова начал крестить младенцев
29 июля 2025 17:37  [90] Более 24,5 тысячи пациентов приняли медики в "Поездах здоровья" с начала года
29 июля 2025 17:27  [100] ЗСНО инициировало создание штаба по борьбе с борщевиком
29 июля 2025 16:59  [133] Нижегородцы потратили более 12 млн рублей лекарства от алкоголизма
29 июля 2025 16:44  [165] Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
29 июля 2025 16:35  [117] Проезд по платным дорогам предложили сделать бесплатным для отечественных авто
29 июля 2025 16:27  [143] Минстрой рассказал о ходе строительства поликлиник в Новинках и Новой Кузнечихе
Общество

Михаил Мурашко и Глеб Никитин обсудили развитие сферы здравоохранения в регионе

29 июля 2025 17:54  [84] Общество
Михаил Мурашко и Глеб Никитин обсудили развитие сферы здравоохранения в регионе

Фото: 623974,623700,623796

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели рабочую встречу в Москве, на которой обсудили стратегию развития региональной системы здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

В центре внимания оказались вопросы территориального планирования и реализация ключевых инфраструктурных проектов.

Глеб Никитин представил министру флагманские инициативы по комплексному развитию больничных территорий — "Квартал здоровья", "Город здоровья" и "Семейный квартал". Все три проекта направлены на модернизацию существующих медицинских учреждений, строительство новых объектов, благоустройство прилегающих территорий и улучшение транспортной доступности.

Особое внимание в рамках этих проектов будет уделено удобству для пациентов. Планируется создание комфортных зон ожидания, а также организация размещения в пансионатах для тех, кому необходимо лечение без обязательной госпитализации.

По словам Глеба Никитина, главная задача — сформировать замкнутый лечебно-диагностический цикл в едином пространстве. Это позволит значительно повысить доступность медицинской помощи для жителей региона. Он подчеркнул, что это одно из приоритетных направлений в рамках нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Губернатор напомнил, что толчком к началу масштабных преобразований стало посещение Нижнего Новгорода председателем правительства Михаилом Мишустиным в 2021 году. Тогда премьер-министр поддержал проект капитального ремонта областной детской клинической больницы и обеспечил федеральное финансирование.

Вместе с детской больницей было решено модернизировать и расположенный рядом кардиоцентр. В результате возникла идея объединить их инфраструктуру: убрать забор между учреждениями, создать общие службы, построить вертолетную площадку и организовать внутренний транспорт. Так появился проект "Квартал здоровья".

Проект "Город здоровья" ориентирован на повышение качества медицинской помощи взрослому населению. Он предполагает объединение ресурсов областной клинической больницы имени Н.А. Семашко и онкологического диспансера НИИКО. В рамках проекта планируется строительство нового хирургического корпуса с многопрофильным стационаром, отделением экстренной помощи и поликлиникой, а также создание Центра радионуклидной диагностики и терапии (ПЭТ-КТ-центра).

Михаил Мурашко поддержал планы по дальнейшему обновлению детской областной больницы и развитию онкологической службы в регионе. Эти направления будут реализованы в рамках федеральной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями", входящей в нацпроект "Продолжительная и активная жизнь".

Также Глеб Никитин презентовал концепцию "Семейного квартала" — единого центра для диагностики, профилактики и восстановления репродуктивного здоровья мужчин, женщин и подростков.

На первом этапе планируется капитальный ремонт городской больницы №28 и создание на ее базе центра охраны здоровья семьи и репродукции. Кроме того, будет модернизирован роддом №5, где появятся палаты повышенного комфорта — как семейные, так и индивидуальные. Стоимость первого этапа оценивается в 1,8 миллиарда рублей, финансирование обеспечено из регионального бюджета.

Национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" стартовал в 2025 году и стал логическим продолжением проекта "Здравоохранение". По поручению Президента России Владимира Путина он охватывает все ключевые направления медицинской помощи — от первичного звена до реабилитации.

Ранее сообщалось, что более 42 млн рублей выделено на модернизацию объектов Сокольской ЦРБ в 2025 году. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Здравоохранение Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
26 июля 2025 20:40X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных