Михаил Мурашко и Глеб Никитин обсудили развитие сферы здравоохранения в регионе Общество

Фото: 623974,623700,623796

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели рабочую встречу в Москве, на которой обсудили стратегию развития региональной системы здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

В центре внимания оказались вопросы территориального планирования и реализация ключевых инфраструктурных проектов.

Глеб Никитин представил министру флагманские инициативы по комплексному развитию больничных территорий — "Квартал здоровья", "Город здоровья" и "Семейный квартал". Все три проекта направлены на модернизацию существующих медицинских учреждений, строительство новых объектов, благоустройство прилегающих территорий и улучшение транспортной доступности.

Особое внимание в рамках этих проектов будет уделено удобству для пациентов. Планируется создание комфортных зон ожидания, а также организация размещения в пансионатах для тех, кому необходимо лечение без обязательной госпитализации.

По словам Глеба Никитина, главная задача — сформировать замкнутый лечебно-диагностический цикл в едином пространстве. Это позволит значительно повысить доступность медицинской помощи для жителей региона. Он подчеркнул, что это одно из приоритетных направлений в рамках нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Губернатор напомнил, что толчком к началу масштабных преобразований стало посещение Нижнего Новгорода председателем правительства Михаилом Мишустиным в 2021 году. Тогда премьер-министр поддержал проект капитального ремонта областной детской клинической больницы и обеспечил федеральное финансирование.

Вместе с детской больницей было решено модернизировать и расположенный рядом кардиоцентр. В результате возникла идея объединить их инфраструктуру: убрать забор между учреждениями, создать общие службы, построить вертолетную площадку и организовать внутренний транспорт. Так появился проект "Квартал здоровья".

Проект "Город здоровья" ориентирован на повышение качества медицинской помощи взрослому населению. Он предполагает объединение ресурсов областной клинической больницы имени Н.А. Семашко и онкологического диспансера НИИКО. В рамках проекта планируется строительство нового хирургического корпуса с многопрофильным стационаром, отделением экстренной помощи и поликлиникой, а также создание Центра радионуклидной диагностики и терапии (ПЭТ-КТ-центра).

Михаил Мурашко поддержал планы по дальнейшему обновлению детской областной больницы и развитию онкологической службы в регионе. Эти направления будут реализованы в рамках федеральной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями", входящей в нацпроект "Продолжительная и активная жизнь".

Также Глеб Никитин презентовал концепцию "Семейного квартала" — единого центра для диагностики, профилактики и восстановления репродуктивного здоровья мужчин, женщин и подростков.

На первом этапе планируется капитальный ремонт городской больницы №28 и создание на ее базе центра охраны здоровья семьи и репродукции. Кроме того, будет модернизирован роддом №5, где появятся палаты повышенного комфорта — как семейные, так и индивидуальные. Стоимость первого этапа оценивается в 1,8 миллиарда рублей, финансирование обеспечено из регионального бюджета.

Национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" стартовал в 2025 году и стал логическим продолжением проекта "Здравоохранение". По поручению Президента России Владимира Путина он охватывает все ключевые направления медицинской помощи — от первичного звена до реабилитации.

Ранее сообщалось, что более 42 млн рублей выделено на модернизацию объектов Сокольской ЦРБ в 2025 году.