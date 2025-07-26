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Происшествия

Нижегородец отдал более 10 млн рублей за несуществующий автомобиль

30 июля 2025 11:15  [81] Происшествия
Нижегородец отдал более 10 млн рублей за несуществующий автомобиль

В Нижнем Новгороде 45-летний заместитель директора одной из местных организаций стал жертвой интернет-мошенников и потерял свыше 10 млн рублей при попытке приобрести автомобиль. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

По словам потерпевшего, он нашел в интернете сайт компании, которая якобы занимается подбором и покупкой автомобилей за рубежом.

После общения с представителем этой организации мужчина перевел 150 000 рублей в качестве аванса. Через месяц злоумышленник сообщил, что подходящий автомобиль найден, и запросил еще 6 165 000 рублей и 2 000 000 рублей для оплаты машины.

Позже мошенник потребовал дополнительно 1 800 000 рублей якобы на оформление документов. После перевода всей суммы злоумышленник перестал выходить на связь. Общий ущерб составил 10 115 000 рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления владельцев банковских счетов и личности подозреваемого.

Ранее сообщалось, что жители Нижегородской области за одну неделю отдали мошенникам более 54 млн рублей.

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Теги:
Автомобили Мошенничество Уголовное дело
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