Мошенники выманили у жителя Дзержинска более 400 тысяч рублей Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Житель Дзержинска стал жертвой телефонного мошенничества, лишившись 417 000 рублей. Инцидент произошёл 14 июля 2025 года, когда 24-летнему нижегородцу звонок с неизвестного номера. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Нижегородской области.

Звонивший представился сотрудником "Роскомнадзора" и сообщил о подозрительной активности на банковском счёте заявителя. Под предлогом защиты сбережений злоумышленник предложил перевести деньги на так называемый "безопасный счёт".

Испугавшись за свои накопления, мужчина выполнил инструкции и перевёл все средства на указанный счёт. Позже он обратился в отдел полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что обманувших 88-летнюю нижегородскую пенсионерку мошенников задержали в Казани.