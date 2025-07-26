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Происшествия

Мошенники выманили у жителя Дзержинска более 400 тысяч рублей

30 июля 2025 20:00  [120] Происшествия
Мошенники выманили у жителя Дзержинска более 400 тысяч рублей

Фото: Александр Воложанин

Житель Дзержинска стал жертвой телефонного мошенничества, лишившись 417 000 рублей. Инцидент произошёл 14 июля 2025 года, когда 24-летнему нижегородцу звонок с неизвестного номера. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Нижегородской области. 

Звонивший представился сотрудником "Роскомнадзора" и сообщил о подозрительной активности на банковском счёте заявителя. Под предлогом защиты сбережений злоумышленник предложил перевести деньги на так называемый "безопасный счёт".

Испугавшись за свои накопления, мужчина выполнил инструкции и перевёл все средства на указанный счёт. Позже он обратился в отдел полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что обманувших 88-летнюю нижегородскую пенсионерку мошенников задержали в Казани.

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Теги:
МВД мошенники Мошенничество
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