Видео: медвежата устроили бои без правил в Керженском заповеднике Общество

Фото: Руслан Шамсутдинов

Сотрудники Керженского заповедника продолжают показывать отрывки из жизни лесных обитателей. В этот раз фотоловушка запечатлела медвежат, борющихся на полянке.

Силы были не равны, и один из малышей явно доминировал в этой ожесточенной схватке, катая другого по земле.

Драка больше похожа на обычные игры домашних питомцев или даже человеческих детей.

Поединок длился недолго, в конце видео медвежата испугались какого-то шума. А, может, просто услышали строгую маму-медведицу.

Ранее на видео попала целая семья медведей. Малыши исследовали окрестности, а мать "поправляла" фотоловушку.