Видео: медвежата устроили бои без правил в Керженском заповеднике

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Сотрудники Керженского заповедника продолжают показывать отрывки из жизни лесных обитателей. В этот раз фотоловушка запечатлела медвежат, борющихся на полянке.
Силы были не равны, и один из малышей явно доминировал в этой ожесточенной схватке, катая другого по земле.
Драка больше похожа на обычные игры домашних питомцев или даже человеческих детей.
Поединок длился недолго, в конце видео медвежата испугались какого-то шума. А, может, просто услышали строгую маму-медведицу.
Ранее на видео попала целая семья медведей. Малыши исследовали окрестности, а мать "поправляла" фотоловушку.
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