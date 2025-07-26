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Общество

Видео: медвежата устроили бои без правил в Керженском заповеднике

30 июля 2025 11:05  [110] Общество
Видео: медвежата устроили бои без правил в Керженском заповеднике

Фото: Руслан Шамсутдинов

Сотрудники Керженского заповедника продолжают показывать отрывки из жизни лесных обитателей. В этот раз фотоловушка запечатлела медвежат, борющихся на полянке.

Силы были не равны, и один из малышей явно доминировал в этой ожесточенной схватке, катая другого по земле.

Драка больше похожа на обычные игры домашних питомцев или даже человеческих детей.

Поединок длился недолго, в конце видео медвежата испугались какого-то шума. А, может, просто услышали строгую маму-медведицу.

Ранее на видео попала целая семья медведей. Малыши исследовали окрестности, а мать "поправляла" фотоловушку.

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Теги:
Животные Керженский заповедник Лесное хозяйство
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