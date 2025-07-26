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Общество

Детские пособия за июль будут перечислены нижегородцам досрочно

30 июля 2025 12:01  [5] Общество
Ежемесячные детские пособия за июль будут перечислены нижегородцам досрочно

Отделение Социального фонда России (СФР) по Нижегородской области уведомило о переносе сроков перечисления пособий за июль. Это связано с тем, что 3 августа (установленная дата выплат) приходится на воскресенье. 

В ведомстве напомнили: если день выплаты пособий выпадает на выходной или праздничный, то средства перечисляются получателям в последний предшествующий рабочий день. 

Так, 1 августа на счета поступят: 

  • единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
  • пособие по уходу за ребенком до 1,5 года неработающим гражданам;
  • выплата в связи с рождением первого ребенка до 3 лет;
  • пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Далее выплаты продолжатся по графику. 5 августа будет перечислено ежемесячное пособие из средств материнского (семейного) капитала на детей до 3 лет. А 8 августа работающим родителям поступят выплаты по уходу за ребенком до полутора лет.

Получатели, оформившие выплаты через отделения "Почты России", получат средства за июль в соответствии с установленным почтовым графиком.

Для дополнительной информации жители Нижегородской области могут обратиться в контакт-центр регионального отделения СФР по телефону 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Центр работает с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу — с 8:00 до 16:00.

Ранее сообщалось, что пенсии работающим нижегородцам повысят после перерасчета с 1 августа. 

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Теги:
Выплаты пособия Социальный фонд
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