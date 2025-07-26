Детские пособия за июль будут перечислены нижегородцам досрочно Общество

Отделение Социального фонда России (СФР) по Нижегородской области уведомило о переносе сроков перечисления пособий за июль. Это связано с тем, что 3 августа (установленная дата выплат) приходится на воскресенье.

В ведомстве напомнили: если день выплаты пособий выпадает на выходной или праздничный, то средства перечисляются получателям в последний предшествующий рабочий день.

Так, 1 августа на счета поступят:

единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

пособие по уходу за ребенком до 1,5 года неработающим гражданам;

выплата в связи с рождением первого ребенка до 3 лет;

пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Далее выплаты продолжатся по графику. 5 августа будет перечислено ежемесячное пособие из средств материнского (семейного) капитала на детей до 3 лет. А 8 августа работающим родителям поступят выплаты по уходу за ребенком до полутора лет.

Получатели, оформившие выплаты через отделения "Почты России", получат средства за июль в соответствии с установленным почтовым графиком.

Для дополнительной информации жители Нижегородской области могут обратиться в контакт-центр регионального отделения СФР по телефону 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Центр работает с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу — с 8:00 до 16:00.

Ранее сообщалось, что пенсии работающим нижегородцам повысят после перерасчета с 1 августа.