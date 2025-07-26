Сквер Виктора Коноваленко появится на Автозаводе Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде появится сквер, названный в честь легендарного хоккеиста Виктора Коноваленко. Такое решение принято на заседании комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий, которое провёл председатель городской думы Евгений Чинцов 29 июля 2025 года.

Члены комитета единогласно поддержали инициативу Горьковского автозавода о присвоении имени Коноваленко одному из зеленых участков в Автозаводском районе. Сквер будет расположен вдоль проспекта Ильича — между улицами Красных Партизан и Ватутина.

Виктор Коноваленко — выдающийся вратарь хоккейной сборной СССР и горьковской команды "Торпедо". Он дважды становился олимпийским чемпионом, восемь раз выигрывал чемпионат мира, семь раз — чемпионат Европы. Заслуженный мастер спорта СССР и Почетный гражданин Нижегородской области, он был награждён орденами Трудового Красного Знамени и "Знак Почёта".

Также комитет одобрил перенос мемориальной доски участнику Великой Отечественной войны Александру Гришину. Сейчас она размещена на фасаде дома №3 по улице Героя Усилова, у четвёртого подъезда. Родственники героя предложили перенести доску на торец здания у первого подъезда, где ранее появился граффити-портрет Гришина, созданный в рамках проекта "Образ Победы". Там также установлены флагшток и полка для цветов, которых нет на текущем месте.

Отметим, что в 2022 году портрет легендарного нижегородского хоккеиста Виктора Коноваленко появился на улице Политбойцов в Автозаводском районе.