Личный кабинет на сайте ФНС завели почти 100 тысяч нижегородцев
Красивые даты для свадьбы в 2026 году назвали в нижегородском ЗАГСе
Новое военное училище появится в Нижегородской области
Индекс промпроизводства достиг 103,3% в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 июля 2025 12:52  [39] Юные экологи спасают редких птиц в Нижегородской области
30 июля 2025 12:50  [43] Сквер Виктора Коноваленко появится на Автозаводе
30 июля 2025 12:35  [65] Мудров пригрозил "натыкать клювом" жителей Городца из-за шелухи от семечек
30 июля 2025 12:27  [88] Работники ОМК посвятили почти 4 тысячи часов волонтерству
30 июля 2025 12:10  [86] "Аэрофлот" полностью стабилизировал расписание полётов после хакерской атаки
30 июля 2025 12:01  [123] Детские пособия за июль будут перечислены нижегородцам досрочно
30 июля 2025 11:37  [112] Билайн добавил музыкальную нейросеть Suno в тариф «план б.»
30 июля 2025 11:30  [147] Глава нижегородского "Авангарда" решил уйти добровольцем на СВО
30 июля 2025 11:05  [147] Видео: медвежата устроили бои без правил в Керженском заповеднике
30 июля 2025 10:57  [159] Реконструкцию склона Кремлевского бульвара завершат в августе
Общество

Сквер Виктора Коноваленко появится на Автозаводе

30 июля 2025 12:50  [43] Общество
Сквер Виктора Коноваленко появится на Автозаводе

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде появится сквер, названный в честь легендарного хоккеиста Виктора Коноваленко. Такое решение принято на заседании комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий, которое провёл председатель городской думы Евгений Чинцов 29 июля 2025 года.

Члены комитета единогласно поддержали инициативу Горьковского автозавода о присвоении имени Коноваленко одному из зеленых участков в Автозаводском районе. Сквер будет расположен вдоль проспекта Ильича — между улицами Красных Партизан и Ватутина.

Виктор Коноваленко — выдающийся вратарь хоккейной сборной СССР и горьковской команды "Торпедо". Он дважды становился олимпийским чемпионом, восемь раз выигрывал чемпионат мира, семь раз — чемпионат Европы. Заслуженный мастер спорта СССР и Почетный гражданин Нижегородской области, он был награждён орденами Трудового Красного Знамени и "Знак Почёта".

Также комитет одобрил перенос мемориальной доски участнику Великой Отечественной войны Александру Гришину. Сейчас она размещена на фасаде дома №3 по улице Героя Усилова, у четвёртого подъезда. Родственники героя предложили перенести доску на торец здания у первого подъезда, где ранее появился граффити-портрет Гришина, созданный в рамках проекта "Образ Победы". Там также установлены флагшток и полка для цветов, которых нет на текущем месте.

Отметим, что в 2022 году портрет легендарного нижегородского хоккеиста Виктора Коноваленко появился на улице Политбойцов в Автозаводском районе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Память Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
09 июля 2025 19:15  [613] Граффити в честь блокадницы Галины Чернавиной появилось в Нижнем Новгороде
06 июля 2025 17:45  [745] Люлин рассказал о подвиге Николая Фильченкова, остановившего танковую колонну
05 июня 2025 12:57  [643] Мемориальную доску экс-ректору ННГАСУ Лапшину открыли в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
26 июля 2025 20:40X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных