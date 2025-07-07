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Общество

Граффити в честь блокадницы Галины Чернавиной появилось в Нижнем Новгороде

09 июля 2025 19:15  [2] Общество
Граффити в честь блокадницы Галины Чернавиной появилось в Нижнем Новгороде

Фото: НРО ВОД "Волонтёры Победы"

В Нижнем Новгороде появился новый арт-объект, посвящённый Галине Чернавиной — жительнице блокадного Ленинграда. Граффити открыли 8 июля в рамках проекта "Образ Победы", который реализует региональное отделение движения "Волонтёры Победы" при поддержке правительства Нижегородской области.

На церемонии открытия присутствовали представители городской администрации, родственники Галины Васильевны, волонтёры, активисты и жители города. Среди гостей были директор департамента социальных коммуникаций и молодёжной политики Артур Штоян и заместитель главы администрации Канавинского района Юлия Сипрова.

По словам руководителя нижегородского отделения "Волонтёров Победы" Марии Самоделкиной, каждое граффити в рамках проекта — это живая история, которая сохраняет память о героях для будущих поколений. Она отметила, что Галина Чернавина была не только участницей тех трагических событий, но и наставником, добрым и душевным человеком, которого очень не хватает. Новый арт-объект, по её словам, — напоминание о том, что память о войне живёт не только в книгах и музеях, но и в сердцах нижегородцев.

Галина Чернавина родилась в Ленинграде перед началом Великой Отечественной войны. Её отец добровольцем ушёл на фронт и погиб в декабре 1941 года, защищая город. Мать осталась с двумя детьми и пережила все ужасы блокады — холод, голод, потерю близких. В 1942 году семья была эвакуирована в Горьковскую область, что стало для них спасением.

После войны Галина Васильевна окончила Горьковский государственный университет, посвятила себя науке, вырастила детей и внуков. Её дочь Елена Храмова на церемонии поблагодарила организаторов и поделилась словами матери: "Удачи вам в каждой минутке". Она подчеркнула, что гордится своей мамой и рада, что память о ней теперь увековечена в родном городе.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде появился мурал в память о герое СВО Евгении Болдине.

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Теги:
ВОВ граффити Память
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