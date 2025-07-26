Новое военное училище появится в Нижегородской области
Личный кабинет на сайте ФНС завели почти 100 тысяч нижегородцев
Индекс промпроизводства достиг 103,3% в Нижегородской области
Красивые даты для свадьбы в 2026 году назвали в нижегородском ЗАГСе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 июля 2025 13:20  [51] Вопрос об установке памятника Сталину в Нижнем Новгороде снова отложили
30 июля 2025 13:11  [71] Детские письма поддержки и гуманитарный груз доставили российским бойцам в ДНР
30 июля 2025 12:59  [88] «Ростелеком» выяснил, какие технологии выбирает бизнес в гостиничном секторе
30 июля 2025 12:52  [98] Юные экологи спасают редких птиц в Нижегородской области
30 июля 2025 12:50  [107] Сквер Виктора Коноваленко появится на Автозаводе
30 июля 2025 12:35  [119] Мудров пригрозил "натыкать клювом" жителей Городца из-за шелухи от семечек
30 июля 2025 12:27  [121] Работники ОМК посвятили почти 4 тысячи часов волонтерству
30 июля 2025 12:10  [114] "Аэрофлот" полностью стабилизировал расписание полётов после хакерской атаки
30 июля 2025 12:01  [159] Детские пособия за июль будут перечислены нижегородцам досрочно
30 июля 2025 11:37  [126] Билайн добавил музыкальную нейросеть Suno в тариф «план б.»
Общество

Мудров пригрозил "натыкать клювом" жителей Городца из-за шелухи от семечек

30 июля 2025 12:35  [119] Общество
Мудров пригрозил натыкать клювом жителей Городца из-за шелухи от семечек

Фото: телеграм-канал Александра Мудрова

Глава Городецкого муниципального округа Александр Мудров выразил недовольство поведением местных жителей, которые оставляют мусор и шелуху от семечек на набережной. Об высказался на эту тему в своем телеграм-канале.

По словам Мудрова, набережная в Городце является визитной карточкой города, и разбросанный мусор портит ее внешний вид, особенно в глазах туристов. Он подчеркнул, что такие действия говорят о безответственности и неуважении к общественному пространству.

"Ищем голубей, которые наклевали семян на набережной. Есть большое желание натыкать их клювом в оставленную шелуху", - пригрозил Мудров.

Чиновник призвал горожан, особенно представителей молодого поколения, бережнее относиться к чистоте и порядку в городе.

Ранее сообщалось, что Мудров возмутился регулярными нарушениями правил проезда через Нижегородскую ГЭС со стороны водителей грузовиков.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Александр Мудров Городецкий район Мусор
Поделиться:
Новости по теме
13 мая 2025 15:12  [979] Невывоз гроба с помойки поставил главу Городца Мудрова в тупик
29 апреля 2025 16:15  [1009] Пьяные мужчины вырвали с корнем дверь уличного туалета на Рождественской
22 апреля 2025 17:07  [1079] Гнев Никитина обрушился на вандалов, ломающих макеты нижегородских храмов
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
26 июля 2025 20:40X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных