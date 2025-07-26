Мудров пригрозил "натыкать клювом" жителей Городца из-за шелухи от семечек

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Глава Городецкого муниципального округа Александр Мудров выразил недовольство поведением местных жителей, которые оставляют мусор и шелуху от семечек на набережной. Об высказался на эту тему в своем телеграм-канале.
По словам Мудрова, набережная в Городце является визитной карточкой города, и разбросанный мусор портит ее внешний вид, особенно в глазах туристов. Он подчеркнул, что такие действия говорят о безответственности и неуважении к общественному пространству.
"Ищем голубей, которые наклевали семян на набережной. Есть большое желание натыкать их клювом в оставленную шелуху", - пригрозил Мудров.
Чиновник призвал горожан, особенно представителей молодого поколения, бережнее относиться к чистоте и порядку в городе.
Ранее сообщалось, что Мудров возмутился регулярными нарушениями правил проезда через Нижегородскую ГЭС со стороны водителей грузовиков.
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