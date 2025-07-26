Красивые даты для свадьбы в 2026 году назвали в нижегородском ЗАГСе
Личный кабинет на сайте ФНС завели почти 100 тысяч нижегородцев
Индекс промпроизводства достиг 103,3% в Нижегородской области
Новое военное училище появится в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 июля 2025 15:00  [8] Стоимость и сроки строительства дома для переселенцев в Сормове увеличили
30 июля 2025 14:28  [100] "Ласточки" из Нижнего Новгорода пока не вернутся на Курский вокзал Москвы
30 июля 2025 14:14  [112] Выяснилось, отключат ли нижегородские фонтанты в День ВДВ
30 июля 2025 14:00  [114] Огромное "озеро" образовалось на улице Сергея Акимова после мощного ливня
30 июля 2025 14:00  [160] Нижегородцам рассказали, что за странный Ан-26 летает над городом
30 июля 2025 13:49  [129] Генподрядчик заплатит штраф за нарушение сроков строительства метро в Сормове
30 июля 2025 13:20  [133] Вопрос об установке памятника Сталину в Нижнем Новгороде снова отложили
30 июля 2025 13:11  [113] Детские письма поддержки и гуманитарный груз доставили российским бойцам в ДНР
30 июля 2025 12:59  [124] «Ростелеком» выяснил, какие технологии выбирает бизнес в гостиничном секторе
30 июля 2025 12:52  [137] Юные экологи спасают редких птиц в Нижегородской области
Общество

Стоимость и сроки строительства дома для переселенцев в Сормове увеличили

30 июля 2025 15:00  [8] Общество
Стоимость и сроки строительства дома для переселенцев в Сормове увеличили

Контракт на возведение многоэтажного жилого дома на улице Зайцева в Сормовском районе на 189 квартир был скорректирован — изменились как сумма, так и сроки выполнения работ. Информация о внесенных изменениях размещена на портале госзакупок. Дополнительное соглашение подписано 28 июля 2025 года.

Проект реализуется в рамках программы расселения аварийного жилья. Контракт с подрядчиком заключили в июне прошлого года. Первоначальная стоимость строительства составляла 804,7 млн рублей, теперь она увеличена до 871,7 млн рублей. Срок сдачи объекта перенесен с 10 ноября 2025 года на 28 февраля 2026 года.

Ранее в мэрии рассказали о стройготовности дома. Отмечается, что возведены все 10 этажей, завершается кладка наружных и внутренних стен, ведется монтаж внутренних инженерных систем, идет установка окон, начаты кровельные и отделочные работы.

Всего в 2025 году в Нижнем Новгороде для расселения граждан из аварийного жилья планируют построить три многоэтажных дома. Работы ведутся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ветхий фонд Жилье Строительство
Поделиться:
Новости по теме
29 июля 2025 14:20  [375] Субсидии на снос аварийного жилья в Нижегородской области распределят в августе
10 июля 2025 17:40  [591] 1,7 млн кв. метров жилья планируют ввести в Нижегородской области в 2025 году
09 июля 2025 11:57  [694] Почти 900 нижегородских многодетных семей получили землю и жилищные сертификаты
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
26 июля 2025 20:40X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных