Стоимость и сроки строительства дома для переселенцев в Сормове увеличили Общество

Контракт на возведение многоэтажного жилого дома на улице Зайцева в Сормовском районе на 189 квартир был скорректирован — изменились как сумма, так и сроки выполнения работ. Информация о внесенных изменениях размещена на портале госзакупок. Дополнительное соглашение подписано 28 июля 2025 года.

Проект реализуется в рамках программы расселения аварийного жилья. Контракт с подрядчиком заключили в июне прошлого года. Первоначальная стоимость строительства составляла 804,7 млн рублей, теперь она увеличена до 871,7 млн рублей. Срок сдачи объекта перенесен с 10 ноября 2025 года на 28 февраля 2026 года.

Ранее в мэрии рассказали о стройготовности дома. Отмечается, что возведены все 10 этажей, завершается кладка наружных и внутренних стен, ведется монтаж внутренних инженерных систем, идет установка окон, начаты кровельные и отделочные работы.

Всего в 2025 году в Нижнем Новгороде для расселения граждан из аварийного жилья планируют построить три многоэтажных дома. Работы ведутся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".