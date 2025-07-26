Нижегородцы разработали метод определения лжи в речи с точностью до 92% Наука

Фото: сгенерировано нейросетью

Исследователи и студенты нижегородского кампуса НИУ ВШЭ разработали алгоритм, позволяющий определять признаки лжи в речи с высокой степенью достоверности. По словам старшего научного сотрудника Центра языка и мозга Анны Хоменко, с которой побеседовал ТАСС, система показывает точность до 92%.

Разработка основана на комплексном подходе: алгоритм оценивает 32 признака, включая количество деталей в речи, наличие пауз, мимику верхней части лица и другие поведенческие особенности, ассоциированные с неискренностью.

Пилотная версия объединяет более десяти различных методик, охватывающих разные уровни коммуникации — от лексики и синтаксиса до интонаций, жестов и мимики. Интеграция этих методов, как отмечают авторы, позволяет повысить точность анализа и сделать выводы более надёжными.

Для проверки работоспособности алгоритма команда записала на видео высказывания 20 человек, в которых сочетались как правдивые, так и ложные утверждения. Общая длительность видеоматериала составила более трёх с половиной часов. В отличие от некоторых зарубежных решений, ориентированных на анализ телешоу, нижегородская система тестировалась в условиях, приближённых к реальным.

По итогам эксперимента наибольшее значение для определения лжи имели семантические особенности речи, активность лицевых мышц и количество содержательных деталей в высказывании.

В будущем разработчики планируют создать программно-аппаратный комплекс, способный автоматически анализировать речь, мимику и жесты. Такая система, по мнению исследователей, может найти применение в сферах психологии, HR и криминалистики.

Проект реализуется при поддержке академического фонда НИУ ВШЭ.