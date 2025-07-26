Тело еще одного мужчины достали из Волги около Кстова

В Кстовском районе Нижегородской области из реки Волги извлекли тело 23-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
По информации ведомства, трагический инцидент произошёл 29 июля, однако тело погибшего обнаружили только на следующий день — 30 июля.
Поиски проводила водолазная группа аварийно-спасательного отряда. После подъёма тела его передали сотрудникам полиции.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Ведутся следственные мероприятия.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области за сутки утонули два человека: в Волге около Кстова, а также в пруду на территории Лукояновского округа.
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