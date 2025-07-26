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Происшествия

Два человека утонули в Нижегородской области за сутки

30 июля 2025 09:16  [111] Происшествия
Два человека утонули в Нижегородской области за сутки

Два человека утонули в Нижегородской области за минувшие сутки, сообщили в региональном управлении МЧС. 

Так, в Казенном пруду на территории Лукоянова погиб 25-летний мужчина. Его тело передали полицейским. 

Другой инцидент произошел на Парковой улице Кстова. По словам очевидца, там утонул мужчина. Там запланированы водолазные работы. 

Ранее сообщалось о гибели 14-летнего подростка в Зубанихе Дальнеконстантиновского района. Расследуется уголовное дело. 

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Теги:
Купальный сезон МЧС Утонувшие
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