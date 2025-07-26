Два человека утонули в Нижегородской области за сутки Происшествия

Два человека утонули в Нижегородской области за минувшие сутки, сообщили в региональном управлении МЧС.

Так, в Казенном пруду на территории Лукоянова погиб 25-летний мужчина. Его тело передали полицейским.

Другой инцидент произошел на Парковой улице Кстова. По словам очевидца, там утонул мужчина. Там запланированы водолазные работы.

Ранее сообщалось о гибели 14-летнего подростка в Зубанихе Дальнеконстантиновского района. Расследуется уголовное дело.