Два человека утонули в Нижегородской области за сутки

Два человека утонули в Нижегородской области за минувшие сутки, сообщили в региональном управлении МЧС.
Так, в Казенном пруду на территории Лукоянова погиб 25-летний мужчина. Его тело передали полицейским.
Другой инцидент произошел на Парковой улице Кстова. По словам очевидца, там утонул мужчина. Там запланированы водолазные работы.
Ранее сообщалось о гибели 14-летнего подростка в Зубанихе Дальнеконстантиновского района. Расследуется уголовное дело.
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