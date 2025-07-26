137 человек погибли в ДТП в Нижегородской области за полгода Происшествия

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

С января по июнь 2025 года в Нижегородской области зафиксирован рост дорожно-транспортных происшествий, травматизма и смертности. Об этом сообщил начальник управления Госавтоинспекции региона Владимир Ежов на пресс-конференции в НОИЦ 30 июня.

Так, за шесть месяцев в регионе зарегистрировали 1976 ДТП (рост на 3%), в которых погибли 137 человек (больше на 23,4%), еще 2559 получили различные травмы (почти на 8%).

Рост погибших за первое полугодие отмечен на территории семи районов. Но абсолютным лидером антирейтинга является столица региона.

"При незначительном увеличении количества дорожно-транспортных происшествий на 0,3% и раненых на 0,7%, количество погибших возросло практически в 4 раза. С восьми человек за аналогичный период прошлого года до 29, в том числе двоих детей (за весь прошлый год на территории Нижнего Новгорода погибли 32 человека). Таким образом, у нас каждый пятый погибший в ДТП приходился на областной центр", - сказал начальник управления.

Полицейский подчеркнул, что две трети из скончавшихся - это пешеходы. Большая часть из них попала под колеса вне переходов.

Среди основных причин ДТП в Нижегородской области названы выезд на встречную полосу и превышение скорости. Каждый второй погибший в ДТП в первом полугодии 2025 года стал жертвой аварии с выездом на встречку, 29 из них — в местах, где такой манёвр запрещён.

Каждое шестое ДТП сопровождалось превышением установленной скорости, а в каждом девятом случае водители не учитывали погодные и дорожные условия. В результате таких нарушений резко возросло число тяжёлых последствий.

Начальник управления рассказал, что ситуацию усугубило временное отключение 254 камер фото- и видеофиксации с 1 сентября 2024 года из-за несоответствия новым требованиям законодательства. Однако на сегодняшний день почти все 550 комплексов вновь введены в эксплуатацию.

Число аварий по вине нетрезвых водителей в Нижегородской области выросло на 8%, а число пострадавших в них — на 16%.

"Несмотря на снижение числа погибших в таких ДТП на 12%, каждый четвёртый погибший в регионе стал жертвой пьяного водителя", - отметил Ежов.

По его словам, с учётом повторных нарушений и уголовных дел, ежемесячно сотрудниками ГАИ выявляется около 6000 таких водителей.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области за первые шесть месяцев 2025 года зафиксировали 151 дорожно-транспортное происшествие с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ).