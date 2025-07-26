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Происшествия

Где в Нижегородской области чаще всего происходят аварии

30 июля 2025 18:05  [1] Происшествия
Где в Нижегородской области чаще всего происходят аварии

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В мае 2025 года в Нижегородской области был проведён ретроспективный анализ аварийности за три года. По его результатам определены 8 районов с наиболее сложной аварийной ситуацией. Об этом на пресс-конференции в НОИЦ сообщил начальник управления Госавтоинспекции Нижегородской области Владимир Ежов. 

"Были определены участки дорог, виды нарушений правил дорожного движения, время в течение недели и суток, когда происходят дорожные транспортные происшествия. Согласно данному анализу аварийности нашими нарядами точечно отрабатываются данные населенные пункты, данные участки, километры дорог, где на протяжении трех предыдущих лет происходили ДТП", - сказал он.

Владимир Ежов отметил, что такие участки находятся в Кстовском, Дзержинском, Богородском, Борском, Выксунском, Городецком и Чкаловском округах. Для них были определены места наиболее вероятных дорожных транспортных происшествий и сделан акцент для нарядов. 

Ранее стало известно, что в первом полугодии 2025 года в Нижегородской области зафиксирован рост числа ДТП, в которых погибли 137 человек. 

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Теги:
Авария Госавтоинспекция ДТП
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