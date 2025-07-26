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Общество

ЦРТС назвал срок восстановления полного маршрута трамвая №2

30 июля 2025 09:32  [62] Общество
ЦРТС назвал срок восстановления полного маршрута трамвая №2

Фото: Кира Мишина

Нижегородский трамвай №2 может вновь начать курсировать по городскому кольцу в конце 2025 года. Такую информацию предоставил Центр развития транспортных систем (ЦРТС) в ответ на вопрос пользователя в социальных сетях.

Один из жителей города поинтересовался, когда планируется вернуть движение по полному маршруту трамвайного кольца, которое сейчас функционирует в сокращённом виде. В ЦРТС пояснили, что, согласно сведениям от ООО "Экологические проекты", завершение ремонтных работ на трамвайных путях запланировано до конца текущего года.

При этом в организации уточнили, что сроки могут сдвинуться из-за дополнительных факторов, влияющих на ход работ.

"Обратите внимание, что на некоторых отрезках городского кольца параллельно реализуются другие проекты, включая строительство террасного парка в Почаинском овраге и перекладку ливневой канализации. Эти процессы могут повлиять на сроки завершения работ по замене путей", — сообщили в ЦРТС.

Напомним, что трамваи №2 и №27 не курсируют в Нижнем Новгороде с 16 мая

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Теги:
Общественный транспорт Трамвай ЦРТС
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